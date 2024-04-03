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Матвиенко поручила наделить регионы правом вводить курортный сбор
Матвиенко поручила наделить регионы правом вводить курортный сбор - 03.04.2024, ПРАЙМ
Матвиенко поручила наделить регионы правом вводить курортный сбор
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам разработать и обеспечить принятие до конца законопроекта, согласно которому у каждого... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T11:08+0300
2024-04-03T11:08+0300
2024-04-03T11:08+0300
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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам разработать и обеспечить принятие до конца законопроекта, согласно которому у каждого региона появится право вводить курортный сбор. "Речь идёт о том, чтобы дать право регионам – не обязывать, а дать право губернаторам, региональным парламентам – принимать такие решения (по введению курортного сбора – ред.). Если они будут считать, что это будет снижать туристическую привлекательность, они не будут вводить. Это мировая практика! И когда мы говорим об объектах культурного наследия, то это хорошая статья, которая позволит целевым образом направлять эти средства на реставрацию, на восстановление памятников архитектурной культуры. Правительство должно определиться и принять решение! А решение, на мой взгляд, должно быть одно: принять закон и дать право всем субъектам Федерации", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда. Матвиенко отметила, что каждый регион должен взвешенно подходить к курортному сбору. "Давайте поручим (вице-спикеру Совфеда Николаю – ред.) Журавлеву, комитету по бюджету и финансам – Артамонову – подготовить такое обращение, подготовить законопроект и обеспечить его принятие до конца этого года, когда заканчиваются сроки эксперимента", - добавила парламентарий.
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россия, валентина матвиенко, курортный сбор, новости
РОССИЯ, Валентина Матвиенко, курортный сбор, Новости
Матвиенко поручила наделить регионы правом вводить курортный сбор
Матвиенко поручила разработать законопроект о праве регионов вводить курортный сбор
МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам разработать и обеспечить принятие до конца законопроекта, согласно которому у каждого региона появится право вводить курортный сбор.
"Речь идёт о том, чтобы дать право регионам – не обязывать, а дать право губернаторам, региональным парламентам – принимать такие решения (по введению курортного сбора – ред.). Если они будут считать, что это будет снижать туристическую привлекательность, они не будут вводить. Это мировая практика! И когда мы говорим об объектах культурного наследия, то это хорошая статья, которая позволит целевым образом направлять эти средства на реставрацию, на восстановление памятников архитектурной культуры. Правительство должно определиться и принять решение! А решение, на мой взгляд, должно быть одно: принять закон и дать право всем субъектам Федерации", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда.
Матвиенко отметила, что каждый регион должен взвешенно подходить к курортному сбору.
"Давайте поручим (вице-спикеру Совфеда Николаю – ред.) Журавлеву, комитету по бюджету и финансам – Артамонову – подготовить такое обращение, подготовить законопроект и обеспечить его принятие до конца этого года, когда заканчиваются сроки эксперимента", - добавила парламентарий.