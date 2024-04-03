https://1prime.ru/20240403/severnye-potoki-847032773.html
Патрушев назвал ложными обвинения Украины в подрыве "Северных потоков"
Патрушев назвал ложными обвинения Украины в подрыве "Северных потоков" - 03.04.2024, ПРАЙМ
Патрушев назвал ложными обвинения Украины в подрыве "Северных потоков"
Такую диверсию, как взрыв на газопроводах "Северные потоки" могли совершить только подразделения США и Англии, утверждения о том, что это сделали украинцы,... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:11+0300
2024-04-03T12:11+0300
2024-04-03T12:11+0300
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
северные потоки
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846717050_0:0:3482:1960_1920x0_80_0_0_e53d9ab5be08271ff3d6f49814f7e4f6.jpg
АСТАНА, 3 апр - ПРАЙМ. Такую диверсию, как взрыв на газопроводах "Северные потоки" могли совершить только подразделения США и Англии, утверждения о том, что это сделали украинцы, является дезинформацией, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе XIX ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане.Секретарь Совбеза подчеркнул, что ложные заявления о виновности украиснкой стороны в подрыве "Северных потоков" распространяли западные СМИ, рассчитывая убедить в этом некомпетентных западных обывателей.По словам Патрушева, осуществить подобную операцию могут только специальные подразделения, которые имеются только у США и Британии.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846717050_575:0:3306:2048_1920x0_80_0_0_2507b7c987bba02bd2140c364034c4a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет безопасности рф, николай патрушев, северные потоки, украина
РОССИЯ, Совет безопасности РФ, Николай Патрушев, Северные потоки, УКРАИНА
Патрушев назвал ложными обвинения Украины в подрыве "Северных потоков"
Патрушев: взорвать "Северные потоки" было под силу только спецподразделениям
АСТАНА, 3 апр - ПРАЙМ. Такую диверсию, как взрыв на газопроводах "Северные потоки" могли совершить только подразделения США и Англии, утверждения о том, что это сделали украинцы, является дезинформацией, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе XIX ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане.
Секретарь Совбеза подчеркнул, что ложные заявления о виновности украиснкой стороны в подрыве "Северных потоков" распространяли западные СМИ, рассчитывая убедить в этом некомпетентных западных обывателей.
По словам Патрушева, осуществить подобную операцию могут только специальные подразделения, которые имеются только у США и Британии.