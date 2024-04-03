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Патрушев назвал ложными обвинения Украины в подрыве "Северных потоков"

Патрушев назвал ложными обвинения Украины в подрыве "Северных потоков" - 03.04.2024, ПРАЙМ

Патрушев назвал ложными обвинения Украины в подрыве "Северных потоков"

Такую диверсию, как взрыв на газопроводах "Северные потоки" могли совершить только подразделения США и Англии, утверждения о том, что это сделали украинцы,... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T12:11+0300

2024-04-03T12:11+0300

2024-04-03T12:11+0300

россия

совет безопасности рф

николай патрушев

северные потоки

украина

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АСТАНА, 3 апр - ПРАЙМ. Такую диверсию, как взрыв на газопроводах "Северные потоки" могли совершить только подразделения США и Англии, утверждения о том, что это сделали украинцы, является дезинформацией, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе XIX ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане.Секретарь Совбеза подчеркнул, что ложные заявления о виновности украиснкой стороны в подрыве "Северных потоков" распространяли западные СМИ, рассчитывая убедить в этом некомпетентных западных обывателей.По словам Патрушева, осуществить подобную операцию могут только специальные подразделения, которые имеются только у США и Британии.

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россия, совет безопасности рф, николай патрушев, северные потоки, украина