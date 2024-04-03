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Патрушев назвал ложными обвинения Украины в подрыве "Северных потоков" - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Патрушев назвал ложными обвинения Украины в подрыве "Северных потоков"
Патрушев назвал ложными обвинения Украины в подрыве "Северных потоков" - 03.04.2024, ПРАЙМ
Патрушев назвал ложными обвинения Украины в подрыве "Северных потоков"
Такую диверсию, как взрыв на газопроводах "Северные потоки" могли совершить только подразделения США и Англии, утверждения о том, что это сделали украинцы,... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:11+0300
2024-04-03T12:11+0300
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
северные потоки
украина
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АСТАНА, 3 апр - ПРАЙМ. Такую диверсию, как взрыв на газопроводах "Северные потоки" могли совершить только подразделения США и Англии, утверждения о том, что это сделали украинцы, является дезинформацией, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе XIX ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане.Секретарь Совбеза подчеркнул, что ложные заявления о виновности украиснкой стороны в подрыве "Северных потоков" распространяли западные СМИ, рассчитывая убедить в этом некомпетентных западных обывателей.По словам Патрушева, осуществить подобную операцию могут только специальные подразделения, которые имеются только у США и Британии.
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россия, совет безопасности рф, николай патрушев, северные потоки, украина
РОССИЯ, Совет безопасности РФ, Николай Патрушев, Северные потоки, УКРАИНА
12:11 03.04.2024
 
Патрушев назвал ложными обвинения Украины в подрыве "Северных потоков"

Патрушев: взорвать "Северные потоки" было под силу только спецподразделениям

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВстреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ
Встреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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АСТАНА, 3 апр - ПРАЙМ. Такую диверсию, как взрыв на газопроводах "Северные потоки" могли совершить только подразделения США и Англии, утверждения о том, что это сделали украинцы, является дезинформацией, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе XIX ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане.
Секретарь Совбеза подчеркнул, что ложные заявления о виновности украиснкой стороны в подрыве "Северных потоков" распространяли западные СМИ, рассчитывая убедить в этом некомпетентных западных обывателей.
По словам Патрушева, осуществить подобную операцию могут только специальные подразделения, которые имеются только у США и Британии.
 
РОССИЯСовет безопасности РФНиколай ПатрушевСеверные потокиУКРАИНА
 
 
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