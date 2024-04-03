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Кабмин в пятницу рассмотрит законопроект о создании новых СЭЗ
Кабмин в пятницу рассмотрит законопроект о создании новых СЭЗ - 03.04.2024, ПРАЙМ
Кабмин в пятницу рассмотрит законопроект о создании новых СЭЗ
Правительство РФ в пятницу рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской и Курской областях, затем направит на... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:30+0300
2024-04-03T13:30+0300
2024-04-03T13:31+0300
кабмин
сэз
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ в пятницу рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской и Курской областях, затем направит на рассмотрение в Госдуму, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во время отчета о работе правительства он напомнил, что территории четырех новых российских регионов сделали свободной экономической зоной, и инвесторам, которые туда приходят, предлагают среди прочего – программу льготного лизинга оборудования. "Дополнительную помощь оказываем и соседним регионам. По поручению президента направили Белгородской, Брянской, Курской областям, а также республике Крым один миллиард рублей. Средства пошли на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях. В этих субъектах станем использовать и преференциальный режим свободной экономической зоны. Чтобы снизить нагрузку на компании, сохранить рабочие места и, что самое важное, восстановить экономику. Послезавтра рассмотрим законопроект на заседании правительства и внесем в Государственную Думу", - сказал он. Мишустин заверил, что поддержка регионов будет оказываться и дальше. "Работа по поддержке людей и бизнеса в этих регионах будет продолжена", - добавил премьер. -0-
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сэз, правительство рф, михаил мишустин
Кабмин, СЭЗ, Правительство РФ, Михаил Мишустин
Кабмин в пятницу рассмотрит законопроект о создании новых СЭЗ
Кабмин в пятницу рассмотрит проект закон о создании СЭЗ в приграничных регионах России
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ в пятницу рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской и Курской областях, затем направит на рассмотрение в Госдуму, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Во время отчета о работе правительства он напомнил, что территории четырех новых российских регионов сделали свободной экономической зоной, и инвесторам, которые туда приходят, предлагают среди прочего – программу льготного лизинга оборудования.
"Дополнительную помощь оказываем и соседним регионам. По поручению президента направили Белгородской, Брянской, Курской областям, а также республике Крым один миллиард рублей. Средства пошли на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях. В этих субъектах станем использовать и преференциальный режим свободной экономической зоны. Чтобы снизить нагрузку на компании, сохранить рабочие места и, что самое важное, восстановить экономику. Послезавтра рассмотрим законопроект на заседании правительства и внесем в Государственную Думу", - сказал он.
Мишустин заверил, что поддержка регионов будет оказываться и дальше. "Работа по поддержке людей и бизнеса в этих регионах будет продолжена", - добавил премьер. -0-
В Белгородской области рассказали о создании СЭЗ в Шебекино