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Кабмин в пятницу рассмотрит законопроект о создании новых СЭЗ

Кабмин в пятницу рассмотрит законопроект о создании новых СЭЗ - 03.04.2024, ПРАЙМ

Кабмин в пятницу рассмотрит законопроект о создании новых СЭЗ

Правительство РФ в пятницу рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской и Курской областях, затем направит на... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T13:30+0300

2024-04-03T13:30+0300

2024-04-03T13:31+0300

кабмин

сэз

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ в пятницу рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской и Курской областях, затем направит на рассмотрение в Госдуму, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во время отчета о работе правительства он напомнил, что территории четырех новых российских регионов сделали свободной экономической зоной, и инвесторам, которые туда приходят, предлагают среди прочего – программу льготного лизинга оборудования. "Дополнительную помощь оказываем и соседним регионам. По поручению президента направили Белгородской, Брянской, Курской областям, а также республике Крым один миллиард рублей. Средства пошли на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях. В этих субъектах станем использовать и преференциальный режим свободной экономической зоны. Чтобы снизить нагрузку на компании, сохранить рабочие места и, что самое важное, восстановить экономику. Послезавтра рассмотрим законопроект на заседании правительства и внесем в Государственную Думу", - сказал он. Мишустин заверил, что поддержка регионов будет оказываться и дальше. "Работа по поддержке людей и бизнеса в этих регионах будет продолжена", - добавил премьер. -0-

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сэз, правительство рф, михаил мишустин