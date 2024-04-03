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Как распознать поддельных газовщиков и не нарваться на огромный штраф

Как распознать поддельных газовщиков и не нарваться на огромный штраф - 03.04.2024, ПРАЙМ

Как распознать поддельных газовщиков и не нарваться на огромный штраф

Штрафы за недопуск газовщиков в дома для проверки оборудования вырастут в пять раз. С чем это связано и как не стать жертвой спекулирующих на этом мошенников,... | 03.04.2024, ПРАЙМ

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мошенничество

газ

квартиры

петр гусятников

эксклюзив

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Штрафы за недопуск газовщиков в дома для проверки оборудования вырастут в пять раз. С чем это связано и как не стать жертвой спекулирующих на этом мошенников, рассказал агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Госдума во вторник в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект о наказании за недопуск в дома газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов. Если закон примут, штрафы для граждан вырастут до 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц — до 25-100 тысяч рублей, для юридических лиц до 200-500 тысяч. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеАналогичные наказания ждут тех, кто не предоставит газовщикам данные об изменении состава внутриквартирного оборудования.Ужесточение можно объяснить тем, что большинство граждан крайне негативно относятся к плановым и внеплановым проверкам газового оборудования. В частности, потому что боятся стать жертвами мошенников. Ведь одна из популярных схем - мнимые газовщики предлагают за плату поменять оборудование, пугая несуществующими предписаниями и законами. Это особенно действует на пожилых людей, у которых подчас отнимают последнее.Кроме того, нередки случаи самовольного монтажа и переустройства газового оборудования. “Самоуправство становится причиной масштабных аварий и в первую очередь несет опасность для самих владельцев жилого помещения. Поэтому устанавливать, демонтировать или переносить такие конструкции необходимо с соблюдением установленных норм и правил”, - говорит Гусятников.Таким образом, пускать газовщиков в дом все равно придется. Но, чтобы не оказаться жертвой мошенников, важно удостовериться, что перед вами действительно сотрудник аккредитованной организации. Управляющая компания перед плановой проверкой обязана уведомить об этом жильцов заранее при помощи объявлений на подъездах, листовок в почтовых ящиках, смс-оповещения.“Если на пороге появляется сотрудник газовой службы, самый простой способ проверить, идет ли проверка – позвонить в свою управляющую компанию. Даже если это не плановое мероприятие, а связано с аварийной ситуацией, сотрудники УК должны об этом знать”, - объясняет юрист.Сам сотрудник должен быть в специальной форме и иметь при себе удостоверение с фото, личными данными, печатью и подписью выдавшей документ организации. При малейших сомнениях, всегда можно связаться с организацией, которая выдала документ и проверить, действительно ли перед вами стоит ее сотрудник и направляли ли по вашему адресу бригаду.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, квартиры, петр гусятников, эксклюзив