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Дело о халатности возбудили после гибели семи человек на железной дороге

Дело о халатности возбудили после гибели семи человек на железной дороге - 03.04.2024, ПРАЙМ

Дело о халатности возбудили после гибели семи человек на железной дороге

против должностных лиц Северной железной дороги возбудили уголовное дело после гибели семи человек под Ярославлем. Об этом говорится в публикации Следственного... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T15:55+0300

2024-04-03T15:55+0300

2024-04-03T15:55+0300

происшествия

ск

железная дорога

уголовное дело

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. против должностных лиц Северной железной дороги возбудили уголовное дело после гибели семи человек под Ярославлем. Об этом говорится в публикации Следственного комитета России в Telegram.1 апреля водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением "Архангельск - Москва". Машинист затормозил, но столкновения избежать не удалось. По данным УМВД, погибли семь человек, в том числе водитель автобуса. Позднее губернатор ярославской области Михаил Евраев заявил, что диспетчер переезда был пьян, поэтому допустил проезд автобуса."Западным межрегиональным СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Северной железной дороги, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 293 УК РФ (халатность)", - сообщает СК.Отмечается, что следственные действия продолжаются. На данный момент задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути, добавляется в публикации.

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ск, железная дорога, уголовное дело