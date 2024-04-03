https://1prime.ru/20240403/soglashenie-847044859.html
Финляндия и Украина подписали соглашение по безопасности
Финляндия и Украина подписали соглашение по безопасности - 03.04.2024, ПРАЙМ
Финляндия и Украина подписали соглашение по безопасности
Финляндия и Украина договорились сотрудничать в области безопасности и поддержки Киева, заявила канцелярия финского президента. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T15:01+0300
2024-04-03T15:01+0300
2024-04-03T15:01+0300
политика
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Финляндия и Украина договорились сотрудничать в области безопасности и поддержки Киева, заявила канцелярия финского президента. Президент Финляндии Александер Стубб в текущее время в Киеве, он встретился Владимиром Зеленским. "Подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между Финляндией и Украиной. Десятилетнее соглашение демонстрирует долгосрочные обязательства Финляндии по поддержке Украины. Оно охватывает несколько секторов, включая политическую поддержку, поддержку обороны и безопасности Украины, а также поддержку реформ и восстановления Украины", — указывается в публикации. Всего восемь стран подписали с Киевом двустороннее соглашение о безопасности.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240403/nato-847033915.html
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финляндия, украина
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА
Финляндия и Украина подписали соглашение по безопасности
Финляндия и Украина подписали долгосрочное соглашение по безопасности и поддержки Киева
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Финляндия и Украина договорились сотрудничать в области безопасности и поддержки Киева, заявила канцелярия финского президента.
Президент Финляндии Александер Стубб в текущее время в Киеве, он встретился Владимиром Зеленским.
"Подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между Финляндией и Украиной. Десятилетнее соглашение демонстрирует долгосрочные обязательства Финляндии по поддержке Украины. Оно охватывает несколько секторов, включая политическую поддержку, поддержку обороны и безопасности Украины, а также поддержку реформ и восстановления Украины", — указывается в публикации.
Всего восемь стран подписали с Киевом двустороннее соглашение о безопасности.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
Генсек НАТО призвал усилить военную помощь Киеву