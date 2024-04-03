Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финляндия и Украина подписали соглашение по безопасности - 03.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240403/soglashenie-847044859.html
Финляндия и Украина подписали соглашение по безопасности
Финляндия и Украина подписали соглашение по безопасности - 03.04.2024, ПРАЙМ
Финляндия и Украина подписали соглашение по безопасности
Финляндия и Украина договорились сотрудничать в области безопасности и поддержки Киева, заявила канцелярия финского президента. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T15:01+0300
2024-04-03T15:01+0300
политика
финляндия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/76/762407643_0:19:1024:595_1920x0_80_0_0_05136054bec181a0a3539e7cce17b2e0.jpg
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Финляндия и Украина договорились сотрудничать в области безопасности и поддержки Киева, заявила канцелярия финского президента. Президент Финляндии Александер Стубб в текущее время в Киеве, он встретился Владимиром Зеленским. "Подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между Финляндией и Украиной. Десятилетнее соглашение демонстрирует долгосрочные обязательства Финляндии по поддержке Украины. Оно охватывает несколько секторов, включая политическую поддержку, поддержку обороны и безопасности Украины, а также поддержку реформ и восстановления Украины", — указывается в публикации. Всего восемь стран подписали с Киевом двустороннее соглашение о безопасности.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240403/nato-847033915.html
финляндия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/76/762407643_180:0:1024:633_1920x0_80_0_0_3794499d2d893f60045c518e6f104094.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, украина
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА
15:01 03.04.2024
 
Финляндия и Украина подписали соглашение по безопасности

Финляндия и Украина подписали долгосрочное соглашение по безопасности и поддержки Киева

© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly" Флаг Финляндии
 Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Финляндия и Украина договорились сотрудничать в области безопасности и поддержки Киева, заявила канцелярия финского президента.
Президент Финляндии Александер Стубб в текущее время в Киеве, он встретился Владимиром Зеленским.
"Подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между Финляндией и Украиной. Десятилетнее соглашение демонстрирует долгосрочные обязательства Финляндии по поддержке Украины. Оно охватывает несколько секторов, включая политическую поддержку, поддержку обороны и безопасности Украины, а также поддержку реформ и восстановления Украины", — указывается в публикации.
Всего восемь стран подписали с Киевом двустороннее соглашение о безопасности.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Генсек НАТО призвал усилить военную помощь Киеву
12:21
 
ПолитикаФИНЛЯНДИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала