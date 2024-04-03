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Совфед одобрил закон об ответственности за спам-звонки

Совфед одобрил закон об ответственности за спам-звонки - 03.04.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон об ответственности за спам-звонки

Совет Федерации 3 марта одобрил закон о наказании за спам-звонки и ужесточении ответственности за рекламу займов с нарушением российского законодательства. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T11:14+0300

2024-04-03T11:14+0300

2024-04-03T11:16+0300

россия

совет федерации

спам-звонки

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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Совет Федерации 3 марта одобрил закон о наказании за спам-звонки и ужесточении ответственности за рекламу займов с нарушением российского законодательства. Сообщается, что теперь распространение рекламы посредством спам-звонков повлечет за собой штраф для граждан на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, вышеуказанный закон предусматривает ужесточение ответственности для кредитных организаций и МФО за рекламу кредитов и займов с нарушением законодательства. Отныне если кредиторы не будут определять полную стоимость потребкредита при рекламе, то для на их сотрудников будет наложен штраф в размере от 40 до 100 тысяч рублей, а для самих юридических лиц – от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Ранее 20 марта Государственная Дума приняла закон об ужесточении административной ответственности за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости. Соответствующий закон устанавливает наказание для нарушителей, в зависимости от статуса: для граждан – 2-2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – 4-20 тысяч рублей, и для юридических лиц – 100-500 тысяч рублей.

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россия, совет федерации, спам-звонки