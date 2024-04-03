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Совфед одобрил закон о снижении кредитной нагрузки на участников СВО - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Совфед одобрил закон о снижении кредитной нагрузки на участников СВО
Совфед одобрил закон о снижении кредитной нагрузки на участников СВО - 03.04.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о снижении кредитной нагрузки на участников СВО
Сенаторы одобрили закон, который направлен на усиление мер поддержки участников спецоперации, освобождает их от уплаты процентов по кредитным договорам... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:29+0300
2024-04-03T13:29+0300
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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который направлен на усиление мер поддержки участников спецоперации, освобождает их от уплаты процентов по кредитным договорам (договорам займа) за период действия кредитных каникул. Поправки вносятся в закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, лицами, принимающими участие в СВО, а также членами их семей и в отдельные законодательные акты РФ. Замглавы Минфина РФ Иван Чебесков ранее уточнял, что в настоящее время в течение кредитных каникул начисляются проценты, который заемщик должен будет выплатить позднее. Закон предусматривает списание этих процентов. Потери от списания – примерно 11, 4 миллиарда рублей - делятся поровну между федеральным бюджетом и банком, сообщил Чебесков.
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россия, совет федерации, новости
РОССИЯ, Совет Федерации, Новости
13:29 03.04.2024
 
Совфед одобрил закон о снижении кредитной нагрузки на участников СВО

Сенаторы одобрили закон о снижении кредитной нагрузки на участников СВО

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который направлен на усиление мер поддержки участников спецоперации, освобождает их от уплаты процентов по кредитным договорам (договорам займа) за период действия кредитных каникул.
Поправки вносятся в закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, лицами, принимающими участие в СВО, а также членами их семей и в отдельные законодательные акты РФ.
Замглавы Минфина РФ Иван Чебесков ранее уточнял, что в настоящее время в течение кредитных каникул начисляются проценты, который заемщик должен будет выплатить позднее.
Закон предусматривает списание этих процентов. Потери от списания – примерно 11, 4 миллиарда рублей - делятся поровну между федеральным бюджетом и банком, сообщил Чебесков.
 
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