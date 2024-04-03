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Ничто не поможет. Решение российских генералов вызвало панику в ВСУ
Ничто не поможет. Решение российских генералов вызвало панику в ВСУ - 03.04.2024, ПРАЙМ
Ничто не поможет. Решение российских генералов вызвало панику в ВСУ
Если российские войска нанесут сконцентрированный удар в одном месте на поле боя, фронт ВСУ может рухнуть, сообщает издание Politico, ссылаясь на... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T08:11+0300
2024-04-03T08:11+0300
2024-04-03T08:11+0300
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Если российские войска нанесут сконцентрированный удар в одном месте на поле боя, фронт ВСУ может рухнуть, сообщает издание Politico, ссылаясь на высокопоставленных украинских военнослужащих."Офицеры сказали, что существует значительный риск обрушения фронта (ВСУ — ред.) на том участке, на котором российские генералы решат сконцентрировать усилия", — сообщается в материале газеты.В этой связи военнослужащие перечислили перечень факторов, которые могут поспособствовать прорыву украинской обороны. Среди них выделены численное превосходство войск россисой стороны и массовое применение планирующих авиабомб. По словам одного из офицеров, западные союзники уже никак не помогут Украине справиться с российским наступлением. Более того, другой военный выразил опасения, что на Украине наступил военный кризис, так как Россия продолжает наращивать ресурсы и готовиться к мощному удару в августе текущего года или даже раньше.Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что с января ВСУ лишились более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. По его словам, после провала летнего контрнаступления Киев безуспешно старается закрепиться на отдельных рубежах, в то время как российская армия продолжает теснить ВСУ в западном направлении.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, ВСУ
Ничто не поможет. Решение российских генералов вызвало панику в ВСУ
Politico: фронт ВСУ рухнет, как только Россия сконцентрирует силы в одном месте
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ.
Если российские войска нанесут сконцентрированный удар в одном месте на поле боя, фронт ВСУ может рухнуть, сообщает издание Politico
, ссылаясь на высокопоставленных украинских военнослужащих.
"Офицеры сказали, что существует значительный риск обрушения фронта (ВСУ — ред.) на том участке, на котором российские генералы решат сконцентрировать усилия", — сообщается в материале газеты.
В этой связи военнослужащие перечислили перечень факторов, которые могут поспособствовать прорыву украинской обороны. Среди них выделены численное превосходство войск россисой стороны и массовое применение планирующих авиабомб. По словам одного из офицеров, западные союзники уже никак не помогут Украине справиться с российским наступлением.
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Более того, другой военный выразил опасения, что на Украине наступил военный кризис, так как Россия продолжает наращивать ресурсы и готовиться к мощному удару в августе текущего года или даже раньше.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что с января ВСУ лишились более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. По его словам, после провала летнего контрнаступления Киев безуспешно старается закрепиться на отдельных рубежах, в то время как российская армия продолжает теснить ВСУ в западном направлении.