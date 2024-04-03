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В Госдуме рассказали, какой жуткий план реализует Зеленский - 03.04.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали, какой жуткий план реализует Зеленский
В Госдуме рассказали, какой жуткий план реализует Зеленский - 03.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, какой жуткий план реализует Зеленский
Ужесточая условия мобилизации на Украине, президент страны Владимир Зеленский реализует страшный план по ведению боевых действий "до последнего украинца",... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T08:39+0300
2024-04-03T10:13+0300
спецоперация на украине
россия
украина
госдума
всу
владимир зеленский
мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - ПРАЙМ. Ужесточая условия мобилизации на Украине, президент страны Владимир Зеленский реализует страшный план по ведению боевых действий "до последнего украинца", считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет."Зеленский продолжает привычно отрабатывать щедро проплаченный номер, параллельно понижая призывной возраст для компенсации колоссальных безвозвратных потерь на фронте. На практике мы видим реализацию жуткого плана коллективного Запада продолжения конфликта до последнего украинца", - рассказал парламентарий РИА Новости.Кроме того, Шеремет добавил, что глава Киева попал на крючок Запада и деваться ему некуда. По его словам, страх ответственности за свои действия делает из Зеленского безропотного раба.Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что президент Украины подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Верховная рада Украины 7 февраля 2024 года приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.
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россия, украина, госдума, всу, владимир зеленский, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Госдума, ВСУ, Владимир Зеленский, мобилизация на Украине
08:39 03.04.2024 (обновлено: 10:13 03.04.2024)
 
В Госдуме рассказали, какой жуткий план реализует Зеленский

Шеремет: Зеленский реализует жуткий план Запада о конфликте "до последнего украинца"

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - ПРАЙМ. Ужесточая условия мобилизации на Украине, президент страны Владимир Зеленский реализует страшный план по ведению боевых действий "до последнего украинца", считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Зеленский продолжает привычно отрабатывать щедро проплаченный номер, параллельно понижая призывной возраст для компенсации колоссальных безвозвратных потерь на фронте. На практике мы видим реализацию жуткого плана коллективного Запада продолжения конфликта до последнего украинца", - рассказал парламентарий РИА Новости.
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Кроме того, Шеремет добавил, что глава Киева попал на крючок Запада и деваться ему некуда. По его словам, страх ответственности за свои действия делает из Зеленского безропотного раба.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что президент Украины подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Верховная рада Украины 7 февраля 2024 года приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАГосдумаВСУВладимир Зеленскиймобилизация на Украине
 
 
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