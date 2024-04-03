https://1prime.ru/20240403/spetsoperatsiya-na-ukraine-847023470.html

Раскрыто еще одно преимущество России перед Украиной

Раскрыто еще одно преимущество России перед Украиной - 03.04.2024, ПРАЙМ

Раскрыто еще одно преимущество России перед Украиной

Беспилотники, которые действуют только на основе искусственного интеллекта, пока не изобретены, но уже сейчас Украина заметно уступает России в боевом... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T09:28+0300

2024-04-03T09:28+0300

2024-04-03T09:35+0300

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производство беспилотников

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вооружения

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Беспилотники, которые действуют только на основе искусственного интеллекта, пока не изобретены, но уже сейчас Украина заметно уступает России в боевом применении дронов с ИИ, рассказал РИА Новости генеральный директор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.ЦКБР - предприятие, которое занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем, начиная с обучения пилотированию и эффективному применению и заканчивая производством самих беспилотников.Как отметил гендиректор ЦКБР, центра уже давно занимается вопросом применения подобных беспилотников, однако данные об их количестве и качестве не подлежат разглашению. По его словам, на данный момент ИИ в БПЛА используется во вспомогательной функции донаведения."Оператор в процессе полета сам знает, куда летит (дрон – ред.), прилетает в зону доразведки цели - обнаруживает ее, после чего фиксирует на ней дрон. И уже финальное донаведение осуществляется в автоматическом режиме", - отметил собеседник издания.Кроме того, как добавил Кузякин, хоть технологии беспилотников, которые ориентируются только с помощью ИИ, пока слишком "сырые", на данный момент к таким дронам наиболее близки американские Swithblade. По его словам, они уже использовались ВСУ в ходе спеоперации, но успеха не принесли.

https://1prime.ru/20240402/dron-846992836.html

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россия, украина, сво, производство беспилотников, ии