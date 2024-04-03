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СМИ: США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ - 03.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ: США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ
СМИ: США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ - 03.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ
Для согласования пакета военной помощи для Украины конгрессом руководство США может снять наложенный ранее президентом страны Джо Байденом запрет на транзит... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T05:56+0300
2024-04-03T05:56+0300
энергетика
сша
украина
спг
газ
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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Для согласования пакета военной помощи для Украины конгрессом руководство США может снять наложенный ранее президентом страны Джо Байденом запрет на транзит сжиженного природного газа, пишут западные СМИ со ссылкой на источники. Так, агентство Reuters передает, что американские власти открыты к снятию объявленной президентом Джо Байденом паузы на выдачу разрешений о экспорте СПГ. Как добавил один из источников, Белый дом может пойти на это отчасти потому, что этот запрет не нес каких-либо ограничений на экспорт газа в ближайшем будущем.Ранее, в 2024 году, Белый дом принял решение приостановить выдачу разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещал российские энергоресурсы на мировых рынках. Власти объяснили подобное решение изменением климата, или "экзистенциальной угрозой". Запрет подвергся критике со стороны республиканского лагеря. Так, спикер палаты представителей США Майк Джонсон говорил, что это решение президента "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
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сша, украина, спг, газ
Энергетика, США, УКРАИНА, СПГ, Газ
05:56 03.04.2024
 
СМИ: США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ

Reuters: США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ

© Unsplash/Michael StarkieТанкер СПГ
Танкер СПГ
© Unsplash/Michael Starkie
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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Для согласования пакета военной помощи для Украины конгрессом руководство США может снять наложенный ранее президентом страны Джо Байденом запрет на транзит сжиженного природного газа, пишут западные СМИ со ссылкой на источники.
Так, агентство Reuters передает, что американские власти открыты к снятию объявленной президентом Джо Байденом паузы на выдачу разрешений о экспорте СПГ. Как добавил один из источников, Белый дом может пойти на это отчасти потому, что этот запрет не нес каких-либо ограничений на экспорт газа в ближайшем будущем.
Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
Власти одобрили соглашение с "Новатэком" о развитии производства СПГ
1 апреля, 19:44
Ранее, в 2024 году, Белый дом принял решение приостановить выдачу разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещал российские энергоресурсы на мировых рынках. Власти объяснили подобное решение изменением климата, или "экзистенциальной угрозой".
Запрет подвергся критике со стороны республиканского лагеря. Так, спикер палаты представителей США Майк Джонсон говорил, что это решение президента "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
 
ЭнергетикаСШАУКРАИНАСПГГаз
 
 
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