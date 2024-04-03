https://1prime.ru/20240403/ssha-847020630.html

WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"

WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе" - 03.04.2024, ПРАЙМ

WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"

Руководство США более чем за две недели до теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" уведомляло российскую сторону, что торговый центр может стать целью... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T07:44+0300

2024-04-03T07:44+0300

2024-04-03T07:45+0300

россия

крокус сити холл

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846741138_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_ee69c778f647e3516a9e5e973e739315.jpg

МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Руководство США более чем за две недели до теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" уведомляло российскую сторону, что торговый центр может стать целью террористической атаки, сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников."Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал "Крокус Сити Холл" был потенциальной целью", — сообщается в материале газеты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее представитель Белого дома Джон Кирби говорил, что утром 7 марта США передавали российским спецслужбам данные о готовящемся теракте. Однако не было уточнено, какой именно характер носила эта информация — детальный или нет.При этом, издание New York Times утверждало, что спецслужбы Шатов не передали российским коллегам всю информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", боясь раскрыть источники.Как в свою очередь отметил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, полученная от США информация была слишком общей, что не позволило использовать для обнаружения зачинщиков и соучастников преступления.Кроме того, как добавил Нарышкин, руководство Белого дома выгораживает ответственных за теракт в "Крокусе". По его словам, кабинет президента США Джо Байдена активизирует работу по искажению истинной картины случившегося.Теракт в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта, когда четверо мужчин ворвались в зал, расстреливая людей и бросая дымовые шашки. Затем они скрылись с места трагедии. Президенту России Владимиру Путину позже доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.

https://1prime.ru/20240403/krokus-847018633.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крокус сити холл, сша