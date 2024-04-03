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Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России
Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России
БРИКС, где во главе стоит Россия, может распространить привязанную к золоту валюту, и тогда доллар обесценится, предположил бывший советник Пентагона Дуглас... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T23:44+0300
2024-04-03T23:44+0300
2024-04-03T23:44+0300
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. БРИКС, где во главе стоит Россия, может распространить привязанную к золоту валюту, и тогда доллар обесценится, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Мы господствуем в мире в финансовом плане. Ну, теперь это меняется. Москва лидирует в БРИКС. И эта организация растет очень быстро. И скоро мы увидим привязанную к золоту валюту в большей части Евразии. Как только она начнет развиваться, доллар будет терять былое значение, а затем будет исключен", — указал Макгрегор.Он уточнил, что дела у США идут не очень хорошо, так как невозможно бесконечно печатать денежные средства и надеяться, что они будут покрывать растущие расходы.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что дедолларизация в мире идет полным ходом. По его словам, товарооборот в национальных валютах наращивается с такими крупными странами, как Китай, Индия и Иран. И этот процесс будет продолжаться, заключил дипломат.
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брикс, доллар
Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России
Макгрегор: привязанные к золоту валюты в БРИКС нанесут удар по доллару
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ.
БРИКС, где во главе стоит Россия, может распространить привязанную к золоту валюту, и тогда доллар обесценится, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom
.
"Мы господствуем в мире в финансовом плане. Ну, теперь это меняется. Москва лидирует в БРИКС. И эта организация растет очень быстро. И скоро мы увидим привязанную к золоту валюту в большей части Евразии. Как только она начнет развиваться, доллар будет терять былое значение, а затем будет исключен", — указал Макгрегор.
Он уточнил, что дела у США идут не очень хорошо, так как невозможно бесконечно печатать денежные средства и надеяться, что они будут покрывать растущие расходы.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что дедолларизация в мире идет полным ходом. По его словам, товарооборот в национальных валютах наращивается с такими крупными странами, как Китай, Индия и Иран. И этот процесс будет продолжаться, заключил дипломат.
Россия усилила присутствие в БРИКС и ШОС, сообщил Мишустин