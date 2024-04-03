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Страховщики получили первые обращения от пострадавших в "Крокус сити холле"

Страховщики получили первые обращения от пострадавших в "Крокус сити холле" - 03.04.2024, ПРАЙМ

Страховщики получили первые обращения от пострадавших в "Крокус сити холле"

Российские страховщики получили первые обращения от пострадавших и родственников погибших в "Крокус сити холле", ряд компаний определяют в настоящее время сумму | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T22:52+0300

2024-04-03T22:52+0300

2024-04-03T22:54+0300

страховка

крокус сити холл

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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Российские страховщики получили первые обращения от пострадавших и родственников погибших в "Крокус сити холле", ряд компаний определяют в настоящее время сумму выплаты, другие - их уже произвели, рассказали РИА Новости представители компаний. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. ОБРАЩЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ Как рассказали в "Ренессанс Страховании", компания приняла решение о полных выплатах по двум случаям на общую сумму до 10 миллионов рублей. "Сбербанк Страхование жизни" и "Сбербанк Страхование" произвели или в процессе осуществления выплат в размере порядка 8 миллионов рублей. Предварительная сумма обязательств "Согаза" по страховым выплатам по договорам страхования (в том числе ипотеки и потребительского кредитования) составляет более 20 миллионов рублей, рассказал представитель компании. В страховую компанию "Согласие" поступило заявление на выплату страхового возмещения в связи с гибелью 39-летней жительницы Подмосковья во время трагических событий в концертном зале "Крокус сити холл". Женщина была застрахована в "Согласии" по договору ипотечного страхования, полис был оформлен 3,5 года назад. Заявленный случай урегулируется в упрощенном порядке. "В приобретенном полисе риск смерти в результате теракта не являлся исключением из страхового покрытия. "Согласие" обеспечит исполнение кредитных обязательств перед банком и выплатит 2 845 431,92 рубля. Квартира была приобретена погибшей в Московской области", - добавили там же. "РЕСО-Гарантия" уже произвела одну выплату в связи с терактом. Погибший был застрахован по коллективному договору страхования от несчастных случаев. Риск "терроризм" покрывался этим договором, в договоре был назначен выгодоприобретатель - вдова. Это значительно ускорило оформление и получение выплаты. Коллеги погибшего помогли женщине оперативно получить свидетельство о смерти и собрать пакет документов, после чего 27 марта была произведена выплата в размере полной страховой суммы – около 1 миллиона рублей", - поделился информацией вице-президент "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов. "Среди погибших были застрахованный по ДМС и страховательница по ипотеке. "Росгосстрах" выполняет все взятые на себя обязательства по договору ипотечного страхования. Проведены переговоры с банком, предоставлявшим кредит, урегулирование происходит по упрощенной схеме с предоставлением минимального пакета документов", - ответили в пресс-службе "Росгосстраха". Как отметили в пресс-службе "Ингосстраха", компания получила два заявления от клиентов, случаи связаны с автострахованием, сумма ущерба по этим случаям определяется. Компания продолжает принимать заявления от клиентов по упрощенной системе урегулирования. Как сообщили во Всероссийском союзе страховщиков, ВСК выплатила 500 тысяч рублей родителям, чьи дети пострадали в аварии, когда преступники пытались скрыться с места совершения теракта. Компания самостоятельно связалась с родителями, со своей инициативой и произвела выплату, добавили там же. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ О том, что обратившиеся получили психологическую и/или медицинскую помощь, РИА Новости рассказали в "Зетта Страхование жизни", "Росгосстрахе", в "Согазе" и в "РЕСО-Гарантии". "В целом нагрузка на линию психологической поддержки возросла почти в два раза в связи с повышением общего уровня тревожности в крупных городах", - добавили в "Согазе". В "Ингосстрахе" зафиксировано четыре заявления по разным программам, причем одно заявление было с просьбой о психологической помощи от семьи, которая не является клиентом "Ингосстраха". По каждому случаю компания оперативно связалась со всеми пострадавшими. Как рассказали в "Согазе", трое из застрахованных по ДМС в компании пока находятся в больницах и получают медицинскую помощь. В дальнейшем они смогут пройти реабилитационно-восстановительное лечение в профильных санаториях на территории России, наряду с другими клиентами "Согаза", пострадавшими при теракте, независимо от полиса страхования. Для четверых пострадавших – работников корпоративных клиентов "Согаза" – и их родственников в настоящее время уже организовано реабилитационно-восстановительное лечение в Пятигорске и Санкт-Петербурге за счет "Согаза". Компания продолжает сбор обращений. "На основании сведений из открытых источников мы не исключаем, что могут быть другие обращения, связанные с трагедией в "Крокус сити холле". В списках пострадавших и погибших, к сожалению, есть несколько совпадений с именами наших застрахованных по программам страхования заемщиков и коллективного страхования жизни и здоровья, но без сопоставления этих данных с другой персональной информацией однозначно идентифицировать клиентов мы не смогли. Запросов по этим делам также пока не поступало", - рассказал вице-президент "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов. Как отметил заместитель генерального директора СК "МАКС" Виктор Алексеев, заявлений о страховых событиях пока не поступало, при поступлении обращений выплаты будут произведены в кратчайшие сроки. Подразделения урегулирования страховых событий имеют соответствующие указания от руководства компании.

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страховка, крокус сити холл