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Строительная отрасль в России выросла на восемь процентов, заявил Мишустин

Строительная отрасль в России выросла на восемь процентов, заявил Мишустин - 03.04.2024, ПРАЙМ

Строительная отрасль в России выросла на восемь процентов, заявил Мишустин

Рост российской строительной отрасли за 2023 год составил около восьми процентов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T12:52+0300

2024-04-03T12:52+0300

2024-04-03T12:57+0300

россия

михаил мишустин

строительство

строительная отрасль

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Рост российской строительной отрасли за 2023 год составил около восьми процентов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Председатель правительства выступает в Государственной Думе с ежегодным отчетом. По его словам, строительная отрасль в россии показала отличные результаты."Это один из драйверов развития страны. У нас рост за год около восьми процентов. А за четыре года – более чем на четверть", - сказал Мишустин.Отчет правительства Государственной Думе, в соответствии с Конституцией РФ, проходит ежегодно. Норму ввели законом Российской Федерации от 30 декабря 2008 года о поправке к Конституции Российской Федерации "О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации".

https://1prime.ru/20240403/inflyatsiya-847034462.html

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россия, михаил мишустин, строительство, строительная отрасль