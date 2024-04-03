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Строительная отрасль в России выросла на восемь процентов, заявил Мишустин - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Строительная отрасль в России выросла на восемь процентов, заявил Мишустин
Строительная отрасль в России выросла на восемь процентов, заявил Мишустин - 03.04.2024, ПРАЙМ
Строительная отрасль в России выросла на восемь процентов, заявил Мишустин
Рост российской строительной отрасли за 2023 год составил около восьми процентов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:52+0300
2024-04-03T12:57+0300
россия
михаил мишустин
строительство
строительная отрасль
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Рост российской строительной отрасли за 2023 год составил около восьми процентов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Председатель правительства выступает в Государственной Думе с ежегодным отчетом. По его словам, строительная отрасль в россии показала отличные результаты."Это один из драйверов развития страны. У нас рост за год около восьми процентов. А за четыре года – более чем на четверть", - сказал Мишустин.Отчет правительства Государственной Думе, в соответствии с Конституцией РФ, проходит ежегодно. Норму ввели законом Российской Федерации от 30 декабря 2008 года о поправке к Конституции Российской Федерации "О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации".
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россия, михаил мишустин, строительство, строительная отрасль
РОССИЯ, Михаил Мишустин, строительство, строительная отрасль
12:52 03.04.2024 (обновлено: 12:57 03.04.2024)
 
Строительная отрасль в России выросла на восемь процентов, заявил Мишустин

Мишустин: рост строительной отрасли в России составил около восьми процентов за 2023 год

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Южная Битца" в Подмосковье
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Рост российской строительной отрасли за 2023 год составил около восьми процентов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Председатель правительства выступает в Государственной Думе с ежегодным отчетом. По его словам, строительная отрасль в россии показала отличные результаты.
"Это один из драйверов развития страны. У нас рост за год около восьми процентов. А за четыре года – более чем на четверть", - сказал Мишустин.
Отчет правительства Государственной Думе, в соответствии с Конституцией РФ, проходит ежегодно. Норму ввели законом Российской Федерации от 30 декабря 2008 года о поправке к Конституции Российской Федерации "О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации".
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