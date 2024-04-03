https://1prime.ru/20240403/stroyka-847058453.html
Хуснуллин объявил о новой застройке в новых регионах
Хуснуллин объявил о новой застройке в новых регионах - 03.04.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин объявил о новой застройке в новых регионах
Место для застройки свыше восьми миллионов квадратных метров жилья определены в новых регионах, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T21:33+0300
2024-04-03T21:33+0300
2024-04-03T21:34+0300
новые регионы рф
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Место для застройки свыше восьми миллионов квадратных метров жилья определены в новых регионах, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин."То решение, которое вы приняли по ипотеке под 2%, сегодня привело к тому, что большой спрос уже на внебюджетное строительство. На восемь миллионов квадратных метров у нас подготовлен градпотенциал, и каждый месяц у нас добавляются новые строительные площадки, где уже за счет внебюджетных средств ведется строительство жилья", —доложил Хуснуллин президенту России. Льготная ипотека пользуется большим спросом, осталось лишь его удовлетворить, указал вице-премьер.Он также сообщил, что уже подготовлены программы развития жилищного строительства. Хуснуллин добавил, что за менее чем за 700 дней в новых регионах восстановили более пяти тысяч многоквартирных домов. По его словам, восстановлено 18 тысяч объектов.Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что массовая льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться, но адресные программы Банк России поддерживает.
https://1prime.ru/20240403/putin-847056059.html
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новые регионы рф
Хуснуллин объявил о новой застройке в новых регионах
Хуснуллин: в новых регионах определены участки под стройку более 8 млн "квадратов" жилья
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Место для застройки свыше восьми миллионов квадратных метров жилья определены в новых регионах, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"То решение, которое вы приняли по ипотеке под 2%, сегодня привело к тому, что большой спрос уже на внебюджетное строительство. На восемь миллионов квадратных метров у нас подготовлен градпотенциал, и каждый месяц у нас добавляются новые строительные площадки, где уже за счет внебюджетных средств ведется строительство жилья", —доложил Хуснуллин президенту России.
Льготная ипотека пользуется большим спросом, осталось лишь его удовлетворить, указал вице-премьер.
Он также сообщил, что уже подготовлены программы развития жилищного строительства.
Хуснуллин добавил, что за менее чем за 700 дней в новых регионах восстановили более пяти тысяч многоквартирных домов. По его словам, восстановлено 18 тысяч объектов.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что массовая льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться, но адресные программы Банк России поддерживает.
Путин высоко оценил восстановление инфраструктуры в новых регионах