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Хуснуллин объявил о новой застройке в новых регионах - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Хуснуллин объявил о новой застройке в новых регионах
Хуснуллин объявил о новой застройке в новых регионах - 03.04.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин объявил о новой застройке в новых регионах
Место для застройки свыше восьми миллионов квадратных метров жилья определены в новых регионах, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T21:33+0300
2024-04-03T21:34+0300
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Место для застройки свыше восьми миллионов квадратных метров жилья определены в новых регионах, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин."То решение, которое вы приняли по ипотеке под 2%, сегодня привело к тому, что большой спрос уже на внебюджетное строительство. На восемь миллионов квадратных метров у нас подготовлен градпотенциал, и каждый месяц у нас добавляются новые строительные площадки, где уже за счет внебюджетных средств ведется строительство жилья", —доложил Хуснуллин президенту России. Льготная ипотека пользуется большим спросом, осталось лишь его удовлетворить, указал вице-премьер.Он также сообщил, что уже подготовлены программы развития жилищного строительства. Хуснуллин добавил, что за менее чем за 700 дней в новых регионах восстановили более пяти тысяч многоквартирных домов. По его словам, восстановлено 18 тысяч объектов.Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что массовая льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться, но адресные программы Банк России поддерживает.
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новые регионы рф
новые регионы РФ
21:33 03.04.2024 (обновлено: 21:34 03.04.2024)
 
Хуснуллин объявил о новой застройке в новых регионах

Хуснуллин: в новых регионах определены участки под стройку более 8 млн "квадратов" жилья

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкБрифинг заместителя председателя правительства РФ М. Хуснуллина
Брифинг заместителя председателя правительства РФ М. Хуснуллина - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Место для застройки свыше восьми миллионов квадратных метров жилья определены в новых регионах, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"То решение, которое вы приняли по ипотеке под 2%, сегодня привело к тому, что большой спрос уже на внебюджетное строительство. На восемь миллионов квадратных метров у нас подготовлен градпотенциал, и каждый месяц у нас добавляются новые строительные площадки, где уже за счет внебюджетных средств ведется строительство жилья", —доложил Хуснуллин президенту России.
Льготная ипотека пользуется большим спросом, осталось лишь его удовлетворить, указал вице-премьер.
Он также сообщил, что уже подготовлены программы развития жилищного строительства.
Хуснуллин добавил, что за менее чем за 700 дней в новых регионах восстановили более пяти тысяч многоквартирных домов. По его словам, восстановлено 18 тысяч объектов.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что массовая льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться, но адресные программы Банк России поддерживает.
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