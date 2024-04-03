https://1prime.ru/20240403/svo-847050401.html

В зону СВО летят "Скворцы". Хинштейн анонсировал новую партию дронов

В зону СВО летят "Скворцы". Хинштейн анонсировал новую партию дронов - 03.04.2024, ПРАЙМ

В зону СВО летят "Скворцы". Хинштейн анонсировал новую партию дронов

Триста новых боевых беспилотников "Скворец" отправят в зону спецоперации, сообщил депутат ГД Александр Хинштейн. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T16:48+0300

2024-04-03T16:48+0300

2024-04-03T16:48+0300

вооружения

сво

россия

александр хинштейн

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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Триста новых боевых беспилотников "Скворец" отправят в зону спецоперации, сообщил депутат ГД Александр Хинштейн. "Сегодня вместе с главой ЦИК "Единой России", депутатом Госдумы Александром Сидякиным, передали Росгвардии от имени ЕР и фонда "Наша правда" 300 новых боевых беспилотников "Скворец". Уже в ближайшее время они будут направлены в зону СВО", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат рассказал, что "Скворец" - полностью отечественная разработка, собранная из российских комплектующих под эгидой "Центра беспилотных систем". "Такие FPV-дроны способны достигать дальности до 17 километров, нести груз до 3,5 килограмма и держать связь до 25 километров. Все средства на их закупку привлечены за счет внебюджетных источников", - рассказал Хинштейн.

https://1prime.ru/20240403/bpla-847037284.html

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сво, россия, александр хинштейн