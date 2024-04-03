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Названы последствия землетрясения на Тайване для рынка полупроводников - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Названы последствия землетрясения на Тайване для рынка полупроводников
Названы последствия землетрясения на Тайване для рынка полупроводников - 03.04.2024, ПРАЙМ
Названы последствия землетрясения на Тайване для рынка полупроводников
Землетрясения на Тайване затронули почти пятую часть мировых мощностей для производства полупроводников, а также десятую часть глобального экспорта... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T09:39+0300
2024-04-03T09:39+0300
землетрясение
полупроводники
производство полупроводников
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Землетрясения на Тайване затронули почти пятую часть мировых мощностей для производства полупроводников, а также десятую часть глобального экспорта вычислительных машин, следует из анализа РИА Новости данных Ассоциации полупроводниковой промышленности и тайваньской статслужбы. Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены. Из-за этого ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуирует персонал с заводов на острове, сообщило ранее агентство Блумберг. Согласно данным ассоциации, в 2023 году мощности по производству полупроводников в мире составляли 29,6 миллиона пластин в месяц. При этом на Тайване мощности составили 5,4 миллиона пластин месяц, или 18,2% мировых. При этом сам Тайвань является вторым крупнейшим продавцом микрочипов в мире - в 2023 году остров поставил их на 166,6 миллиарда долларов, что составляет 16% от мирового экспорта. Кроме микрочипов, Тайвань также является вторым после Китая мировым поставщиком вычислительных машин (38,7 миллиарда долларов), что составляет 12% мирового экспорта в прошлом году, следует из данных платформы ООН Comtrade. Также остров в прошлом году был крупным производителем запчастей для вычислительных машин (14,3 миллиарда долларов), пластмассы (17,6 миллиарда) и смартфонов (13 миллиардов долларов). Кроме того, по экспорту нефтепродуктов экономика входит как минимум в топ-20 с объемом поставок на мировые рынки в 12,6 миллиарда долларов.
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землетрясение, полупроводники, производство полупроводников
землетрясение, полупроводники, производство полупроводников
09:39 03.04.2024
 
Названы последствия землетрясения на Тайване для рынка полупроводников

Землетрясения на Тайване затронули почти пятую часть мирового производства полупроводников

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанк#Вид на прибрежную часть города Гаосюн
#Вид на прибрежную часть города Гаосюн - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Землетрясения на Тайване затронули почти пятую часть мировых мощностей для производства полупроводников, а также десятую часть глобального экспорта вычислительных машин, следует из анализа РИА Новости данных Ассоциации полупроводниковой промышленности и тайваньской статслужбы.
Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
Из-за этого ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуирует персонал с заводов на острове, сообщило ранее агентство Блумберг.
Шанхай, Китай
Китай создаст фонд для инвестиций в полупроводники, пишет СМИ
5 сентября 2023, 14:24
Согласно данным ассоциации, в 2023 году мощности по производству полупроводников в мире составляли 29,6 миллиона пластин в месяц. При этом на Тайване мощности составили 5,4 миллиона пластин месяц, или 18,2% мировых. При этом сам Тайвань является вторым крупнейшим продавцом микрочипов в мире - в 2023 году остров поставил их на 166,6 миллиарда долларов, что составляет 16% от мирового экспорта.
Кроме микрочипов, Тайвань также является вторым после Китая мировым поставщиком вычислительных машин (38,7 миллиарда долларов), что составляет 12% мирового экспорта в прошлом году, следует из данных платформы ООН Comtrade.
Также остров в прошлом году был крупным производителем запчастей для вычислительных машин (14,3 миллиарда долларов), пластмассы (17,6 миллиарда) и смартфонов (13 миллиардов долларов). Кроме того, по экспорту нефтепродуктов экономика входит как минимум в топ-20 с объемом поставок на мировые рынки в 12,6 миллиарда долларов.
 
землетрясениеполупроводникипроизводство полупроводников
 
 
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