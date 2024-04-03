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СМИ назвали убытки производителя чипов TSMC после землетрясений на Тайване - 03.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ назвали убытки производителя чипов TSMC после землетрясений на Тайване
СМИ назвали убытки производителя чипов TSMC после землетрясений на Тайване - 03.04.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали убытки производителя чипов TSMC после землетрясений на Тайване
Убытки крупнейшего в мире производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в связи с серией землетрясений на Тайване составят порядка | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T09:42+0300
2024-04-03T09:42+0300
землетрясение
чипы
новости
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ПЕКИН, 3 апр - ПРАЙМ. Убытки крупнейшего в мире производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в связи с серией землетрясений на Тайване составят порядка 60 миллионов долларов из-за того, что была необходимость в эвакуации рабочих, подсчитал гонконгский новостной портал HK01, отметив, что влияние стихийного бедствия на компанию "будет ограниченным". "По предварительной оценке, исходя из текущей ситуации, влияние эвакуации на продолжительность рабочего времени находится в пределах 6 часов, влияние на финансовый прогноз TSMC на второй квартал составит около 60 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Отмечается, что общее влияние стихийного бедствия на компанию "будет ограниченным". Ранее Центральное информационного агентство Тайваня сообщило, что TSMC в целях обеспечения безопасности персонала эвакуировала работников с заводов и строительных площадок на острове. Отмечалось, что персонал вернется к работе после подтверждения безопасности условий работы. Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, по данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом магнитуда самого мощного из нынешних землетрясений, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены. Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех, пострадавших - до 97, сообщила тайваньская газета China Times со ссылкой на пожарную службу. Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники. TSMC по итогам прошлого года впервые стала крупнейшим в мире по объему выручки производителем полупроводников, обогнав Intel и Samsung Electronics.
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землетрясение, чипы, новости
землетрясение, чипы, Новости
09:42 03.04.2024
 
СМИ назвали убытки производителя чипов TSMC после землетрясений на Тайване

HK01: убытки производителя чипов TSMC после землетрясений на Тайване составят $60 млн

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Цзилун
Города мира. Цзилун - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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ПЕКИН, 3 апр - ПРАЙМ. Убытки крупнейшего в мире производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в связи с серией землетрясений на Тайване составят порядка 60 миллионов долларов из-за того, что была необходимость в эвакуации рабочих, подсчитал гонконгский новостной портал HK01, отметив, что влияние стихийного бедствия на компанию "будет ограниченным".
"По предварительной оценке, исходя из текущей ситуации, влияние эвакуации на продолжительность рабочего времени находится в пределах 6 часов, влияние на финансовый прогноз TSMC на второй квартал составит около 60 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общее влияние стихийного бедствия на компанию "будет ограниченным".
Ранее Центральное информационного агентство Тайваня сообщило, что TSMC в целях обеспечения безопасности персонала эвакуировала работников с заводов и строительных площадок на острове. Отмечалось, что персонал вернется к работе после подтверждения безопасности условий работы.
Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, по данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
При этом магнитуда самого мощного из нынешних землетрясений, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены. Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех, пострадавших - до 97, сообщила тайваньская газета China Times со ссылкой на пожарную службу.
Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники. TSMC по итогам прошлого года впервые стала крупнейшим в мире по объему выручки производителем полупроводников, обогнав Intel и Samsung Electronics.
Микросхема - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
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18 марта, 09:14
 
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