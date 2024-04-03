https://1prime.ru/20240403/tayvan-847024152.html

СМИ назвали убытки производителя чипов TSMC после землетрясений на Тайване

СМИ назвали убытки производителя чипов TSMC после землетрясений на Тайване - 03.04.2024, ПРАЙМ

СМИ назвали убытки производителя чипов TSMC после землетрясений на Тайване

Убытки крупнейшего в мире производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в связи с серией землетрясений на Тайване составят порядка | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T09:42+0300

2024-04-03T09:42+0300

2024-04-03T09:42+0300

землетрясение

чипы

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83768/58/837685823_0:83:3345:1965_1920x0_80_0_0_db4e50f9dc729fc8b8a83fd6310119f4.jpg

ПЕКИН, 3 апр - ПРАЙМ. Убытки крупнейшего в мире производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в связи с серией землетрясений на Тайване составят порядка 60 миллионов долларов из-за того, что была необходимость в эвакуации рабочих, подсчитал гонконгский новостной портал HK01, отметив, что влияние стихийного бедствия на компанию "будет ограниченным". "По предварительной оценке, исходя из текущей ситуации, влияние эвакуации на продолжительность рабочего времени находится в пределах 6 часов, влияние на финансовый прогноз TSMC на второй квартал составит около 60 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Отмечается, что общее влияние стихийного бедствия на компанию "будет ограниченным". Ранее Центральное информационного агентство Тайваня сообщило, что TSMC в целях обеспечения безопасности персонала эвакуировала работников с заводов и строительных площадок на острове. Отмечалось, что персонал вернется к работе после подтверждения безопасности условий работы. Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, по данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом магнитуда самого мощного из нынешних землетрясений, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены. Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех, пострадавших - до 97, сообщила тайваньская газета China Times со ссылкой на пожарную службу. Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники. TSMC по итогам прошлого года впервые стала крупнейшим в мире по объему выручки производителем полупроводников, обогнав Intel и Samsung Electronics.

https://1prime.ru/20240318/chipy-846433499.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

землетрясение, чипы, новости