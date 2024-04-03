https://1prime.ru/20240403/tayvan-847026158.html

Эксперты оценили убытки производителей чипов после землетрясения на Тайване

Эксперты оценили убытки производителей чипов после землетрясения на Тайване - 03.04.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили убытки производителей чипов после землетрясения на Тайване

Тайваньские производители микроэлектроники, чья деятельность приостановлена из-за землетрясения, могут потерять миллиарды долларов, а сроки поставки чипов для... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T10:25+0300

2024-04-03T10:25+0300

2024-04-03T10:25+0300

чипы

убытки

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Тайваньские производители микроэлектроники, чья деятельность приостановлена из-за землетрясения, могут потерять миллиарды долларов, а сроки поставки чипов для многих производителей и отраслей по всему миру сдвинутся, однако у потребителей полупроводников должны быть свои складские запасы, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее в среду агентство Блумберг сообщило, что ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуирует персонал с заводов из-за крупного землетрясения на острове. Отмечается, что компания пока что ведет оценку причиненного ущерба. По данным агентства, фирма сотрудничает с такими корпорациями, как Apple и Nvidia, а малейшие вибрации способны уничтожить целые партии создаваемых с высокой точностью полупроводников. "Землетрясение затронуло деятельность не только TSMC, но и других тайваньских производителей микроэлектроники, поэтому могут сдвинуться сроки поставки чипов для очень многих производителей и отраслей по всему миру. Речь идет, возможно, о миллиардных потерях для тайваньских компаний, а также о задержках с производством разнообразной продукции производителями США, Европы и ряда других стран", - сказал аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко. Приостановка работы TSMC - значительная по последствиям новость для рынка микроэлектроники: приостановка производства влечет за собой потерю партий продукции в объеме до нескольких месяцев, отметил эксперт. Как отметил независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов, для этого крупного производителя день простоя равен потери порядка 200 миллионов долларов выручки. "У потребителей полупроводников должны быть свои складские запасы, и если простой будет недолгим, то никакого дефицита не случится. А если он продлится больше недели, то он в принципе может начать формироваться", - добавил он. Предпосылок к тому, что простой будет длиться больше месяца, эксперт пока не видит. Бойко резюмировал, что этот случай подтверждает риски размещения ведущих производителей чипов в мире в сейсмоопасной зоне, где находится Тайвань. "Возможно, это ускорит планы TSMC по развертыванию своих производств в США, Японии и Европе", - отметил эксперт. Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.

https://1prime.ru/20240403/tayvan-847024152.html

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чипы, убытки