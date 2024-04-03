https://1prime.ru/20240403/tayvan-847026873.html

Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи

Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи - 03.04.2024, ПРАЙМ

Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи

В результате землетрясения на Тайване, произошедшего 3 апреля, по предварительным данным, 7 человек погибли, количество пострадавших увеличилось до 736,... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T10:46+0300

2024-04-03T10:46+0300

2024-04-03T11:01+0300

тайвань

землетрясение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/03/847025855_0:21:1440:831_1920x0_80_0_0_d7d3bc1105b876ff3c07dbcfa7211e3d.jpg

ПЕКИН, 3 апр – ПРАЙМ. В результате землетрясения на Тайване, произошедшего 3 апреля, по предварительным данным, 7 человек погибли, количество пострадавших увеличилось до 736, передает Международное радио Тайваня со ссылкой на экстренные службы.По информации Китайского сейсмологического управления, в среду 3 апреля у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. Позднее на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

тайвань, землетрясение