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Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи
Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи - 03.04.2024, ПРАЙМ
Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи
В результате землетрясения на Тайване, произошедшего 3 апреля, по предварительным данным, 7 человек погибли, количество пострадавших увеличилось до 736,... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T10:46+0300
2024-04-03T10:46+0300
2024-04-03T11:01+0300
тайвань
землетрясение
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ПЕКИН, 3 апр – ПРАЙМ. В результате землетрясения на Тайване, произошедшего 3 апреля, по предварительным данным, 7 человек погибли, количество пострадавших увеличилось до 736, передает Международное радио Тайваня со ссылкой на экстренные службы.По информации Китайского сейсмологического управления, в среду 3 апреля у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. Позднее на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4.
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тайвань, землетрясение
Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи
Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи, 736 пострадали
ПЕКИН, 3 апр – ПРАЙМ. В результате землетрясения на Тайване, произошедшего 3 апреля, по предварительным данным, 7 человек погибли, количество пострадавших увеличилось до 736, передает Международное радио Тайваня со ссылкой на экстренные службы.
По информации Китайского сейсмологического управления, в среду 3 апреля у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. Позднее на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4.