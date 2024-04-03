https://1prime.ru/20240403/tayvan-847032580.html

Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до девяти

Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до девяти - 03.04.2024, ПРАЙМ

Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до девяти

Число жертв землетрясения на Тайване выросло до девяти человек, передает телеканал "Саньли" со ссылкой на пожарные службы. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T12:07+0300

2024-04-03T12:07+0300

2024-04-03T12:07+0300

происшествия

тайвань

землетрясение

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84206/80/842068006_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ba49150572c42f1158949d4418ab5d38.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Число жертв землетрясения на Тайване выросло до девяти человек, передает телеканал "Саньли" со ссылкой на пожарные службы."Согласно данным пожарного управления, по состоянию на 16.30 по местному времени (11.30 по мск - ред.) число погибших составляет 9", - говорится в сообщении телеканала.Кроме того, число раненых составляет 821 человек, 127 человек оказались заблокированы.Согласно сообщению, все летальные эпизоды произошли в уезде Хуалянь. В этом же уезде находятся люди, оказавшиеся отрезанными от внешнего мира.Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

тайвань, землетрясение, новости