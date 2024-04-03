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Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до девяти - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до девяти
Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до девяти - 03.04.2024, ПРАЙМ
Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до девяти
Число жертв землетрясения на Тайване выросло до девяти человек, передает телеканал "Саньли" со ссылкой на пожарные службы. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:07+0300
2024-04-03T12:07+0300
происшествия
тайвань
землетрясение
новости
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Число жертв землетрясения на Тайване выросло до девяти человек, передает телеканал "Саньли" со ссылкой на пожарные службы."Согласно данным пожарного управления, по состоянию на 16.30 по местному времени (11.30 по мск - ред.) число погибших составляет 9", - говорится в сообщении телеканала.Кроме того, число раненых составляет 821 человек, 127 человек оказались заблокированы.Согласно сообщению, все летальные эпизоды произошли в уезде Хуалянь. В этом же уезде находятся люди, оказавшиеся отрезанными от внешнего мира.Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
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тайвань, землетрясение, новости
Происшествия, ТАЙВАНЬ, землетрясение, Новости
12:07 03.04.2024
 
Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до девяти

СМИ: число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до девяти

© CC BY 2.0 / 總統府Флаг Тайваня
Флаг Тайваня - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© CC BY 2.0 / 總統府
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Число жертв землетрясения на Тайване выросло до девяти человек, передает телеканал "Саньли" со ссылкой на пожарные службы.
"Согласно данным пожарного управления, по состоянию на 16.30 по местному времени (11.30 по мск - ред.) число погибших составляет 9", - говорится в сообщении телеканала.
Кроме того, число раненых составляет 821 человек, 127 человек оказались заблокированы.
Согласно сообщению, все летальные эпизоды произошли в уезде Хуалянь. В этом же уезде находятся люди, оказавшиеся отрезанными от внешнего мира.
Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
 
ПроисшествияТАЙВАНЬземлетрясениеНовости
 
 
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