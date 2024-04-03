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Мишустин: финансирование сквозных технологий достигло 137 миллиардов рублей

Мишустин: финансирование сквозных технологий достигло 137 миллиардов рублей - 03.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин: финансирование сквозных технологий достигло 137 миллиардов рублей

Финансирование проектов по развитию сквозных технологий - искусственного интеллекта, квантовых вычислений, программного обеспечения и других - в 2023 году в... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T13:06+0300

2024-04-03T13:06+0300

2024-04-03T13:06+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Финансирование проектов по развитию сквозных технологий - искусственного интеллекта, квантовых вычислений, программного обеспечения и других - в 2023 году в России составило 137 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. "Запущены и десять инициатив по развитию сквозных технологий. Заключены соглашения с компа­ниями-лидерами в своих сферах. Удалось выстроить с ними эффективную работу в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, программное обеспечение, водородная энергетика, новые материалы и по ряду других. Общий объем финансирования этих проектов составил порядка 137 миллиардов рублей. Из них почти три четверти – средства бизнеса", - сказал Мишустин. Государство оказало поддержку также высокотехнологичным стартапам - за год ее получили более 8 тысяч новаторов. Вследствие этого в инновационных сферах появилось более 100 тысяч рабочих мест. Что касается отечественного ПО, за год реестр пополнился 5 тысячами позиций, отметил Мишустин. "В три раза выросла и доля их применения в госкомпаниях. Еще пять лет назад она едва превышала четверть. И не позднее декабря по поручению президента по отдельным классам программного обеспечения такие организации должны полностью перейти на отечественные продукты", - добавил он. Глава кабмина также рассказал, что правительство заканчивает формирование проектов для организации выпуска значимых наукоемких изделий, среди них - микроэлектроника, "умные" станки, газовые турбины и медицинское оборудование. Сейчас продолжается реализация семи проектов класса "мегасайенс" - это крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы. В России за два года в 15 центрах мирового уровня разработали около 4 тысяч технологий. Кроме этого, действуют около 600 центров коллективного пользования оборудованием и около четырехсот уникальных установок, на которых проводятся фундаментальные и при­кладные исследования, добавил Мишустин.

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ии, михаил мишустин, технологии, финансирование