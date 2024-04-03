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Тела 84 погибших в "Крокусе" выдали родственникам
Тела 84 погибших в "Крокусе" выдали родственникам - 03.04.2024, ПРАЙМ
Тела 84 погибших в "Крокусе" выдали родственникам
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. 84 тела из 87 опознанных погибших при тратегии в подмосковном "Крокус Сити Холле" выданы родственникам из судебно-медицинского морга,... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T11:07+0300
2024-04-03T11:07+0300
2024-04-03T11:07+0300
россия
крокус сити холл
теракт
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. 84 тела из 87 опознанных погибших при тратегии в подмосковном "Крокус Сити Холле" выданы родственникам из судебно-медицинского морга, расположенном в Царицыно, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.Он также уточнил, что на данный момент 87 жертв теракта опознаны в морге на Тарном проезде.Вечером 22 марта произошло нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл". По данным очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
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россия, крокус сити холл, теракт
РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт
Тела 84 погибших в "Крокусе" выдали родственникам
Тела 84 погибших в "Крокусе" выдали родственникам для захоронения
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. 84 тела из 87 опознанных погибших при тратегии в подмосковном "Крокус Сити Холле" выданы родственникам из судебно-медицинского морга, расположенном в Царицыно, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.
Он также уточнил, что на данный момент 87 жертв теракта опознаны в морге на Тарном проезде.
Вечером 22 марта произошло нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл". По данным очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.