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Тела 84 погибших в "Крокусе" выдали родственникам

Тела 84 погибших в "Крокусе" выдали родственникам - 03.04.2024, ПРАЙМ

Тела 84 погибших в "Крокусе" выдали родственникам

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. 84 тела из 87 опознанных погибших при тратегии в подмосковном "Крокус Сити Холле" выданы родственникам из судебно-медицинского морга,... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T11:07+0300

2024-04-03T11:07+0300

2024-04-03T11:07+0300

россия

крокус сити холл

теракт

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. 84 тела из 87 опознанных погибших при тратегии в подмосковном "Крокус Сити Холле" выданы родственникам из судебно-медицинского морга, расположенном в Царицыно, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.Он также уточнил, что на данный момент 87 жертв теракта опознаны в морге на Тарном проезде.Вечером 22 марта произошло нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл". По данным очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крокус сити холл, теракт