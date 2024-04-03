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Патрушев сообщил о волне "телефонного терроризма" после бойни в "Крокусе" - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Патрушев сообщил о волне "телефонного терроризма" после бойни в "Крокусе"
Патрушев сообщил о волне "телефонного терроризма" после бойни в "Крокусе" - 03.04.2024, ПРАЙМ
Патрушев сообщил о волне "телефонного терроризма" после бойни в "Крокусе"
После теракта в подмосковном "Крокус сити холле" начался массовый обзвон с ложными сообщениями о минировании объектов в России, заявил секретарь российского... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T11:41+0300
2024-04-03T11:45+0300
происшествия
николай патрушев
россия
терроризм
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АСТАНА, 3 апр - ПРАЙМ. После теракта в подмосковном "Крокус сити холле" начался массовый обзвон с ложными сообщениями о минировании объектов в России, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.Чиновник выступил 3 апреля на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане."Нельзя не отметить и тот факт, что сразу после теракта фиксировался массовый телефонный обзвон с территории Украины российских экстренных служб с ложными сообщениями о минировании зданий", - сказал он.Так, 25 марта в консультативно-диагностическом центре Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова из-за сообщения о минировании прошла эвакуация персонала и пациентов. эвакуации также проводились в торговых центрах в Москве, Санкт-петербурге и других городах России.
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николай патрушев, россия, терроризм
Происшествия, Николай Патрушев, РОССИЯ, терроризм
11:41 03.04.2024 (обновлено: 11:45 03.04.2024)
 
Патрушев сообщил о волне "телефонного терроризма" после бойни в "Крокусе"

Патрушев: сразу после бойни в "Крокусе" началась волна "телефонного терроризма" с Украины

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
%Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АСТАНА, 3 апр - ПРАЙМ. После теракта в подмосковном "Крокус сити холле" начался массовый обзвон с ложными сообщениями о минировании объектов в России, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.
Чиновник выступил 3 апреля на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане.
"Нельзя не отметить и тот факт, что сразу после теракта фиксировался массовый телефонный обзвон с территории Украины российских экстренных служб с ложными сообщениями о минировании зданий", - сказал он.
Так, 25 марта в консультативно-диагностическом центре Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова из-за сообщения о минировании прошла эвакуация персонала и пациентов. эвакуации также проводились в торговых центрах в Москве, Санкт-петербурге и других городах России.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
Украину хотят сохранить как антироссийскую территорию, заявил Патрушев
Вчера, 05:23
 
ПроисшествияНиколай ПатрушевРОССИЯтерроризм
 
 
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