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Патрушев сообщил о волне "телефонного терроризма" после бойни в "Крокусе"
Патрушев сообщил о волне "телефонного терроризма" после бойни в "Крокусе" - 03.04.2024, ПРАЙМ
Патрушев сообщил о волне "телефонного терроризма" после бойни в "Крокусе"
После теракта в подмосковном "Крокус сити холле" начался массовый обзвон с ложными сообщениями о минировании объектов в России, заявил секретарь российского... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T11:41+0300
2024-04-03T11:41+0300
2024-04-03T11:45+0300
происшествия
николай патрушев
россия
терроризм
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АСТАНА, 3 апр - ПРАЙМ. После теракта в подмосковном "Крокус сити холле" начался массовый обзвон с ложными сообщениями о минировании объектов в России, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.Чиновник выступил 3 апреля на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане."Нельзя не отметить и тот факт, что сразу после теракта фиксировался массовый телефонный обзвон с территории Украины российских экстренных служб с ложными сообщениями о минировании зданий", - сказал он.Так, 25 марта в консультативно-диагностическом центре Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова из-за сообщения о минировании прошла эвакуация персонала и пациентов. эвакуации также проводились в торговых центрах в Москве, Санкт-петербурге и других городах России.
https://1prime.ru/20240402/territoriya-846979979.html
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николай патрушев, россия, терроризм
Происшествия, Николай Патрушев, РОССИЯ, терроризм
Патрушев сообщил о волне "телефонного терроризма" после бойни в "Крокусе"
Патрушев: сразу после бойни в "Крокусе" началась волна "телефонного терроризма" с Украины
АСТАНА, 3 апр - ПРАЙМ. После теракта в подмосковном "Крокус сити холле" начался массовый обзвон с ложными сообщениями о минировании объектов в России, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.
Чиновник выступил 3 апреля на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане.
"Нельзя не отметить и тот факт, что сразу после теракта фиксировался массовый телефонный обзвон с территории Украины российских экстренных служб с ложными сообщениями о минировании зданий", - сказал он.
Так, 25 марта в консультативно-диагностическом центре Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова из-за сообщения о минировании прошла эвакуация персонала и пациентов. эвакуации также проводились в торговых центрах в Москве, Санкт-петербурге и других городах России.
Украину хотят сохранить как антироссийскую территорию, заявил Патрушев