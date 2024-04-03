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Мишустин оценил попытки Запада организовать блокаду внешней торговли России - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Мишустин оценил попытки Запада организовать блокаду внешней торговли России
Мишустин оценил попытки Запада организовать блокаду внешней торговли России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил попытки Запада организовать блокаду внешней торговли России
Российские власти пресекли попытки Запада заблокировать торговлю, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Государственной Думе. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:16+0300
2024-04-03T13:52+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российские власти пресекли попытки Запада заблокировать торговлю, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Государственной Думе. "В первую очередь отмечу, что удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской внешней торговли. Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, а сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад", - сказал он.По словам Мишустина, доля дружественных стран выросла до 77 процентов. При этом, сокращение товарооборота с Европейским союзом удалось компенсировать за счет торговли с Китаем, ОЭА, Индией и другими государствами.Кроме того, Мишустин назвал расширение внешнеэкономического взаимодействия с дружественными странами приоритетной задачей правительства.
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россия, торговля, новости, михаил мишустин
РОССИЯ, торговля, Новости, Кабмин, Михаил Мишустин
13:16 03.04.2024 (обновлено: 13:52 03.04.2024)
 
Мишустин оценил попытки Запада организовать блокаду внешней торговли России

Мишустин: властям удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду внешней торговли РФ

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российские власти пресекли попытки Запада заблокировать торговлю, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Государственной Думе.
"В первую очередь отмечу, что удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской внешней торговли. Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, а сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад", - сказал он.
По словам Мишустина, доля дружественных стран выросла до 77 процентов. При этом, сокращение товарооборота с Европейским союзом удалось компенсировать за счет торговли с Китаем, ОЭА, Индией и другими государствами.
Кроме того, Мишустин назвал расширение внешнеэкономического взаимодействия с дружественными странами приоритетной задачей правительства.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
Товарооборот России и США сократился за десять лет в семь раз
29 марта, 18:48
 
КабминРОССИЯторговляНовостиМихаил Мишустин
 
 
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