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Россиянам дали совет, где бюджетно отдохнуть на майских праздниках

Россиянам дали совет, где бюджетно отдохнуть на майских праздниках - 03.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам дали совет, где бюджетно отдохнуть на майских праздниках

Турция стала наиболее бюджетным направлением для туризма в период майских праздников, заявила в беседе с изданием "Лента.ру" управляющий директор туроператора... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T09:36+0300

2024-04-03T09:36+0300

2024-04-03T10:14+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Турция стала наиболее бюджетным направлением для туризма в период майских праздников, заявила в беседе с изданием "Лента.ру" управляющий директор туроператора Let`s Fly (входит в ГК "Слетать.ру") Любовь Воронина.По словам эксперта, погода в Турции в мае еще не жаркая, но уже комфортная. Отельеры в стране активно готовятся к приезду туристов, предлагая разнообразные развлекательные программы. Кроме того, помимо пляжного отдыха, можно выбрать Стамбул для увлекательных экскурсионных прогулок.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕгипет также можно рассматривать в качестве бюджетного варианта, особенно Шарм-эль-Шейх, известный своими пляжами и возможностями для занятий водными и подводными видами спорта. Оба направления имеют безвизовый режим и широкую полетную программу, заметила Воронина."Сейчас забронировать тур на двоих на 7 ночей с вылетом из Москвы в период майских праздников и размещением "пять звезд" на "все включено" можно от 83 200 рублей в Турцию, от 124 500 рублей в Египет", - подчеркнула эксперт.В издании также отметили, что из российских мест стоит выбирать Калининград, Алтай и Астрахань. В Калининграде можно посетить Куршскую косу, узнать историю города, а также увидеть различные архитектурные и исторические достопримечательности. Стоимость тура на два дня начинается от 8 300 рублей, но стоимость билетов до Калининграда и обратно оплачивается отдельно.

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турция, туризм, отдых, новости