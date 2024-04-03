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МЭР назвал объем частных инвестиций, вложенных в туризм в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
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МЭР назвал объем частных инвестиций, вложенных в туризм в России
МЭР назвал объем частных инвестиций, вложенных в туризм в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
МЭР назвал объем частных инвестиций, вложенных в туризм в России
Около 800 миллиардов рублей частных инвестиций было вложено в сферу туризма в России в 2023 году, что на треть больше, чем в 2022 году, сообщил в среду директор | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T10:39+0300
2024-04-03T10:39+0300
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НОВОСИБИРСК, 3 апр – ПРАЙМ. Около 800 миллиардов рублей частных инвестиций было вложено в сферу туризма в России в 2023 году, что на треть больше, чем в 2022 году, сообщил в среду директор департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Алимбек Хидзев, выступая онлайн на сибирском форуме гостеприимства "Дикоросы". "В целом по России за прошлый год было вложено порядка 800 миллиардов рублей частных инвестиций. Это на треть больше, чем в прошлом (2022 году) и практически в 2,5 раза больше, чем в 2019. Таким образом, это подтверждает тезис о том, что инвестиционная активность в туризме очень высока и сейчас развивается бурными темпами… Я уверен, что 2024 год станет не менее плодотворным, чем прошлый год", - сказал он. По словам Хидзева, в Сибирским федеральном округе также очень активно развивается туризм и по сравнению с 2022 годом прирост составил порядка 30-35%, что является "достаточно серьезным" показателем. Представитель Минэкономразвития напомнил, что на недавно прошедшем совещании под руководством президента РФ Владимира Путина, посвященном нацпроекту "Туризм. Индустрия гостеприимства" было озвучено, что на период 2025-2030 годов планируется направить не менее 400 миллиардов рублей на реализацию различных мероприятий в сфере туризма. "В принципе, те предложения, которые мы сейчас формируем для продолжения реализации нацпроекта на шестилетку – это знакомые вам мероприятия. Это продолжение программы льготного кредитования, продолжение программы по строительству модульных гостиниц, продолжение программы в части поддержки единой субсидии, которая может быть направлена региону на массу мероприятий", - сказал он.
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россия, новости
РОССИЯ, Новости
10:39 03.04.2024
 
МЭР назвал объем частных инвестиций, вложенных в туризм в России

Минэкономразвития: около 800 млрд руб частных инвестиций вложено в туризм в РФ в 2023 году

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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НОВОСИБИРСК, 3 апр – ПРАЙМ. Около 800 миллиардов рублей частных инвестиций было вложено в сферу туризма в России в 2023 году, что на треть больше, чем в 2022 году, сообщил в среду директор департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Алимбек Хидзев, выступая онлайн на сибирском форуме гостеприимства "Дикоросы".
"В целом по России за прошлый год было вложено порядка 800 миллиардов рублей частных инвестиций. Это на треть больше, чем в прошлом (2022 году) и практически в 2,5 раза больше, чем в 2019. Таким образом, это подтверждает тезис о том, что инвестиционная активность в туризме очень высока и сейчас развивается бурными темпами… Я уверен, что 2024 год станет не менее плодотворным, чем прошлый год", - сказал он.
По словам Хидзева, в Сибирским федеральном округе также очень активно развивается туризм и по сравнению с 2022 годом прирост составил порядка 30-35%, что является "достаточно серьезным" показателем.
Представитель Минэкономразвития напомнил, что на недавно прошедшем совещании под руководством президента РФ Владимира Путина, посвященном нацпроекту "Туризм. Индустрия гостеприимства" было озвучено, что на период 2025-2030 годов планируется направить не менее 400 миллиардов рублей на реализацию различных мероприятий в сфере туризма.
"В принципе, те предложения, которые мы сейчас формируем для продолжения реализации нацпроекта на шестилетку – это знакомые вам мероприятия. Это продолжение программы льготного кредитования, продолжение программы по строительству модульных гостиниц, продолжение программы в части поддержки единой субсидии, которая может быть направлена региону на массу мероприятий", - сказал он.
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