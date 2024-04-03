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Песков рассказал про обмен данными о возможных целях терактов - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Песков рассказал про обмен данными о возможных целях терактов
Песков рассказал про обмен данными о возможных целях терактов - 03.04.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал про обмен данными о возможных целях терактов
Активность киевского режима требует повышенной готовности от российских спецслужб и способствует принятию дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:21+0300
2024-04-03T12:37+0300
россия
украина
сво
теракт
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Активность киевского режима требует повышенной готовности от российских спецслужб и способствует принятию дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя удары украинских дронов в Татарстане."В целом, ситуация (атаки беспилотников - ред.) и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требуют, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, что и делается", - заявил пресс-секретарь президента журналистам.В этой связи Песков упомянул трагедию в "Крокусе" и заявил, что обмен данными между государствами о возможных целях террористических атак идет по каналам спецслужб.Он добавил, что террористические акты, атаки БПЛА демонстрируют то, что Киев продолжает вести агрессивную террористическую политику.
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россия, украина, сво, теракт
РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, теракт
12:21 03.04.2024 (обновлено: 12:37 03.04.2024)
 
Песков рассказал про обмен данными о возможных целях терактов

Песков: обмен данными о возможных целях терактов идет по каналам спецслужб

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Активность киевского режима требует повышенной готовности от российских спецслужб и способствует принятию дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя удары украинских дронов в Татарстане.
"В целом, ситуация (атаки беспилотников - ред.) и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требуют, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, что и делается", - заявил пресс-секретарь президента журналистам.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков
Вчера, 13:13
В этой связи Песков упомянул трагедию в "Крокусе" и заявил, что обмен данными между государствами о возможных целях террористических атак идет по каналам спецслужб.
Он добавил, что террористические акты, атаки БПЛА демонстрируют то, что Киев продолжает вести агрессивную террористическую политику.
 
РОССИЯУКРАИНАСВОтеракт
 
 
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