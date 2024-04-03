https://1prime.ru/20240403/ukraina-847033785.html

Песков рассказал про обмен данными о возможных целях терактов

Песков рассказал про обмен данными о возможных целях терактов - 03.04.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал про обмен данными о возможных целях терактов

Активность киевского режима требует повышенной готовности от российских спецслужб и способствует принятию дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T12:21+0300

2024-04-03T12:21+0300

2024-04-03T12:37+0300

россия

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теракт

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Активность киевского режима требует повышенной готовности от российских спецслужб и способствует принятию дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя удары украинских дронов в Татарстане."В целом, ситуация (атаки беспилотников - ред.) и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требуют, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, что и делается", - заявил пресс-секретарь президента журналистам.В этой связи Песков упомянул трагедию в "Крокусе" и заявил, что обмен данными между государствами о возможных целях террористических атак идет по каналам спецслужб.Он добавил, что террористические акты, атаки БПЛА демонстрируют то, что Киев продолжает вести агрессивную террористическую политику.

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россия, украина, сво, теракт