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Россия подготовила проект СБ ООН с осуждением удара по консульству Ирана

Россия подготовила проект СБ ООН с осуждением удара по консульству Ирана - 03.04.2024, ПРАЙМ

Россия подготовила проект СБ ООН с осуждением удара по консульству Ирана

Россия распространила в Совбезе ООН проект заявления для прессы с осуждением удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Об этом в своем в своем... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T09:02+0300

2024-04-03T09:02+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия распространила в Совбезе ООН проект заявления для прессы с осуждением удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Об этом в своем в своем Telegram-канале сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский."Мы по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами распространили проект заявления СБ для прессы с осуждением произошедшего", - написал дипломат.По словам Полянского, ход работы над эти документом позволит понаблюдать за настоящими намерениями западных коллег.Вечером 1 апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно сообщению ведомства, здание консульства в результате удара было разрушено.В ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое состоялось 2 апреля, ООН осудила ракетный обстрел дипломатической миссии Ирана в Дамаске, в результате которого погибло несколько человек.Иранская сторона также обвинила в этой атаке Израиль. Помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари подчеркнул, что заявления были сделаны во время возрастающей обеспокоенности по поводу неприкосновенности дипломатических помещений и необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность государств-членов ООН.

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