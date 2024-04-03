https://1prime.ru/20240403/valyuta-847019153.html

Эксперты рассказали, когда ЦБ сократит продажу валюты

Эксперты рассказали, когда ЦБ сократит продажу валюты - 03.04.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, когда ЦБ сократит продажу валюты

Банк России в апреле сократит продажу валюты в рамках операций на рынке, она не превысит эквивалент 5,5 миллиарда рублей в день против текущих 7,1 миллиарда,... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T06:16+0300

2024-04-03T06:16+0300

2024-04-03T06:16+0300

россия

наличная валюта

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_7a81f5179249ba139b63fec103cbb1b4.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Банк России в апреле сократит продажу валюты в рамках операций на рынке, она не превысит эквивалент 5,5 миллиарда рублей в день против текущих 7,1 миллиарда, следует из консенсус-прогноза экспертов, опрошенных РИА Новости. При этом сокращение суммы участия Банка России на валютном рынке снизит и вклад этих операций в курсовую динамику рубля, считает Александр Потавин из ФГ "Финам". Минфин РФ с 7 марта по 4 апреля покупает валюту и золото по бюджетному правилу на сумму 93,7 миллиарда рублей, по 4,7 миллиарда рублей в день. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. При этом регулятор с 10 августа до конца 2023 года в целях снижения волатильности финансовых рынков не транслировал покупки Минфина на внутренний валютный рынок, а с января 2024 года возобновил операции с учетом отложенных в 2023 году: к анонсированным Минфином объемам ЦБ в первом полугодии добавляет продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ Центробанк в следующем месяце имеет возможность сократить нетто-объем продажи валюты до 5 миллиардов рублей в день против 7,1 миллиарда в период с 7 марта по 4 апреля, считает Александр Потавин из ФГ "Финам". "Это станет возможным из-за увеличения дополнительных нефтегазовых доходов", - добавляет он. В связи с позитивной динамикой цен в нефтяном секторе, чистые продажи валюты в апреле могут уменьшиться до 5,0-5,5 миллиарда рублей, оценивает Марина Никишова из банка "Зенит". Вероятнее всего, покупки валюты Минфином в рамках исполнения бюджетного правила в ближайшем месячном периоде увеличатся, но вряд ли превысят 11,8 миллиарда рублей в день, которые ЦБ должен продавать, поэтому в целом регулятор продолжит это делать, но в существенно меньшем объеме, чем в завершающемся месячном периоде, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Впрочем, Валерий Вайсберг из ИК "Регион" считает, что в апреле покупки валюты Минфином все же могут незначительно превысить регулярные объемы ее продаж со стороны ЦБ РФ. "По итогам марта отклонение нефтегазовых доходов от базовых превысило ожидания примерно вдвое, по итогам апреля уровень нефтегазовых доходов, вероятно, будет близок к базовому уровню. В результате объем покупки валюты Минфином может составить около 275 миллиардов рублей", - поясняет он. ВЛИЯНИЕ НА РУБЛЬ Чем меньше становится сумма участия Банка России и Минфина на валютном рынке, тем менее существенным будет вклад этих операций на внутренний валютный рынок и меньшим - влияние этих операций на курс рубля, рассуждает Потавин из ФГ "Финам". На краткосрочном горизонте сильное изменение объема операций ЦБ РФ на рынке может напрямую повлиять на курс рубля, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Снижение продаж валюты вызовет ослабление рубля. Однако в более долгосрочной перспективе влияние на курс будет обратным. То есть, чем меньше ЦБ продает валюты/больше покупает, тем существеннее прирост нефтегазовых доходов бюджета, следовательно, больше потенциальный приток иностранной валюты на внутренний рынок, поскольку экспортеры обязаны на нем продавать значительную часть экспортной выручки", - рассуждает он. Между тем, в конце апреля завершается действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, напоминает Потавин из ФГ "Финам". "В случае продления этой меры курс рубля может показать эмоциональное укрепление, но, если продления не будет, уже с мая рубль может вновь начать дешеветь", - полагает он.

https://1prime.ru/20240328/zhile-846799606.html

https://1prime.ru/20240324/rubl-846633361.html

https://1prime.ru/20240402/dolg-847016182.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, наличная валюта, банк россии