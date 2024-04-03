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Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне, заявил Сийярто

Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне, заявил Сийярто - 03.04.2024, ПРАЙМ

Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне, заявил Сийярто

Это очевидно, что Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после заседания совета... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T17:46+0300

2024-04-03T17:46+0300

2024-04-03T17:46+0300

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БУДАПЕШТ, 3 апр - ПРАЙМ. Это очевидно, что Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после заседания совета глав МИД стран Североатлантического альянса."Поскольку очевидно, что на саммите в Вашингтоне Украину по-прежнему не пригласят в НАТО, это скорее заместительные действия, очень опасные и очень дорогие", - заявил министр.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram3 апреля состоялась встреча министров иностранных дел стран-членов альянса. По словам Сийярто, на заседании озвучили предложения, которые грозят переходом красной линии. Так, НАТО может увеличить координацию в согласовании поставок оружия Украине и подготовки солдат, пояснил он. При этом, напомнил министр, Будапешт призывал альянс подумать о последствиях такого решения.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.В Кремле неоднократно отмечали, что поставки оружия Киеву только препятствуют переговорам и имеют отрицательное влияние.

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