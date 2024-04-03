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Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть
Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть - 03.04.2024, ПРАЙМ
Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть
Россия планирует в текущем году увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на 30%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:54+0300
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михаил мишустин
вертолеты
россия
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия планирует в текущем году увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на 30%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год."В текущем году планируем увеличить почти на 30% выпуск гражданских вертолетов", - сказал он.
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михаил мишустин, вертолеты, россия
Михаил Мишустин, вертолеты, РОССИЯ
12:54 03.04.2024 (обновлено: 13:01 03.04.2024)
 
Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть

Мишустин: РФ планирует в 2024 году увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на 30%

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкАвиасалон Dubai Airshow-2023
Авиасалон Dubai Airshow-2023 - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия планирует в текущем году увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на 30%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год.
"В текущем году планируем увеличить почти на 30% выпуск гражданских вертолетов", - сказал он.
 
Михаил МишустинвертолетыРОССИЯ
 
 
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