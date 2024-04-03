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Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть

Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть - 03.04.2024, ПРАЙМ

Россия планирует увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на треть

Россия планирует в текущем году увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на 30%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T12:54+0300

2024-04-03T12:54+0300

2024-04-03T13:01+0300

михаил мишустин

вертолеты

россия

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия планирует в текущем году увеличить выпуск гражданских вертолетов почти на 30%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год."В текущем году планируем увеличить почти на 30% выпуск гражданских вертолетов", - сказал он.

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михаил мишустин, вертолеты, россия