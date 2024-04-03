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Исследование раскрыло, на что россияне стали тратить больше

Исследование раскрыло, на что россияне стали тратить больше - 03.04.2024, ПРАЙМ

Исследование раскрыло, на что россияне стали тратить больше

Траты россиян на услуги ветеринаров, как и размер среднего чека в ветклиниках, увеличились в первом квартале на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T06:52+0300

2024-04-03T06:52+0300

2024-04-03T06:53+0300

россия

домашние животные

ветеринария

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Траты россиян на услуги ветеринаров, как и размер среднего чека в ветклиниках, увеличились в первом квартале на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "Почта банка", которое есть в распоряжении РИА Новости. "С начала текущего года россияне потратили на услуги ветеринаров на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года (свыше 52 миллионов рублей). Средний чек в ветклиниках также вырос на 15% и составил 1 550 рублей", - говорится в исследовании на основе анализа транзакций по картам клиентов "Почта банка" за период с 1 января по 21 марта. Аналитики отметили рост цен на ветеринарные услуги, вызванный не только инфляцией, но и "подорожанием иностранных препаратов и вакцин для домашних питомцев". Также в числе причин роста трат они указали, что сегодня россияне стали более ответственно относиться к домашним животным и "воспринимают их в качестве членов семьи". В ходе исследования эксперты также выяснили, что хозяева домашних животных стали делать меньше покупок в зоомагазинах: общий объем трат в них сократился на 10%, до 164 миллионов рублей. При этом средний чек в магазинах для животных вырос на 5% и составил чуть больше 696 рублей.

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россия, домашние животные, ветеринария