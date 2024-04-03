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Пошлины на вино из стран НАТО могут вырасти до 200 процентов
Пошлины на вино из стран НАТО могут вырасти до 200 процентов - 03.04.2024, ПРАЙМ
Пошлины на вино из стран НАТО могут вырасти до 200 процентов
Повышение ввозных пошлин на вино из стран НАТО до 200 процентов будет рассмотрено на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, заявила журналистам... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T18:07+0300
2024-04-03T18:07+0300
2024-04-03T18:08+0300
экономика
вино
пошлины
правительство рф
виктория абрамченко
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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Повышение ввозных пошлин на вино из стран НАТО до 200 процентов будет рассмотрено на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Мы поддерживаем зеркальные контрсанкции в отношении недружественных стран", - сказала она, отвечая на вопрос о позиции кабмина в отношении предложения повысить пошлины на вино из стран НАТО до 200 процентов.В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) обратилась к властям с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200 процентов, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии.Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20 процентов, но не менее 1,5 долларов за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем была продлена на весь 2024 год.
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вино, пошлины, правительство рф, виктория абрамченко
Экономика, вино, пошлины, Правительство РФ, Виктория Абрамченко
Пошлины на вино из стран НАТО могут вырасти до 200 процентов
Абрамченко: подкомиссия рассмотрит повышение до 200% пошлин на вино из НАТО
МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Повышение ввозных пошлин на вино из стран НАТО до 200 процентов будет рассмотрено на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Мы поддерживаем зеркальные контрсанкции в отношении недружественных стран", - сказала она, отвечая на вопрос о позиции кабмина в отношении предложения повысить пошлины на вино из стран НАТО до 200 процентов.
В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) обратилась к властям с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200 процентов, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии.
Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20 процентов, но не менее 1,5 долларов за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем была продлена на весь 2024 год.