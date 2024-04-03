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На Кубани увеличат единовременную региональную выплату военнослужащим
На Кубани увеличат единовременную региональную выплату военнослужащим - 03.04.2024, ПРАЙМ
На Кубани увеличат единовременную региональную выплату военнослужащим
Единовременная региональная выплата военнослужащим и добровольцам на Кубани, которые заключили контракт с Минобороны РФ с 1 апреля текущего года, будет... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T21:13+0300
2024-04-03T21:13+0300
2024-04-03T21:13+0300
выплаты
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СОЧИ, 3 апр – ПРАЙМ. Единовременная региональная выплата военнослужащим и добровольцам на Кубани, которые заключили контракт с Минобороны РФ с 1 апреля текущего года, будет увеличена до миллиона рублей, заявил глава региона Вениамин Кондратьев. "Принял решение увеличить единовременную региональную выплату военнослужащим и добровольцам, заключившим контракт с Минобороны РФ с 1 апреля 2024 года. Теперь она составляет один миллион рублей. Это очередной шаг поддержки наших ребят, которые будут защищать интересы страны на передовой. Также сохраняем более 30 действующих мер поддержки семьям участников СВО", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что забота о военнослужащих сейчас является первостепенной задачей и долгом.
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выплаты, кубань
На Кубани увеличат единовременную региональную выплату военнослужащим
На Кубани увеличат единовременную региональную выплату военнослужащим до миллиона рублей
СОЧИ, 3 апр – ПРАЙМ. Единовременная региональная выплата военнослужащим и добровольцам на Кубани, которые заключили контракт с Минобороны РФ с 1 апреля текущего года, будет увеличена до миллиона рублей, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.
"Принял решение увеличить единовременную региональную выплату военнослужащим и добровольцам, заключившим контракт с Минобороны РФ с 1 апреля 2024 года. Теперь она составляет один миллион рублей. Это очередной шаг поддержки наших ребят, которые будут защищать интересы страны на передовой. Также сохраняем более 30 действующих мер поддержки семьям участников СВО", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что забота о военнослужащих сейчас является первостепенной задачей и долгом.
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