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Володин напомнил о проблеме подорожания яиц

Володин напомнил о проблеме подорожания яиц - 03.04.2024, ПРАЙМ

Володин напомнил о проблеме подорожания яиц

В 2023 году в России наблюдалась проблема с яйцами, однако ее удалось решить. Об этом сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в рамках отчета... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T15:46+0300

2024-04-03T15:46+0300

2024-04-03T15:46+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. В 2023 году в России наблюдалась проблема с яйцами, однако ее удалось решить. Об этом сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в рамках отчета правительства в Государственной Думе."Что касается развития сельского хозяйства, понятно, что у нас есть конкуренция между фракциями партиями… впервые за многие годы, десятилетия достигнут такой результат… В прошлом году была проблема с яйцами, поправили", - заявил парламентарий.Ранее ФАС России начала проверки крупнейших торговых сетей, в том числе "Магнита" и "Пятерочки", из-за цен на яйца.Цены на яйца и на мясо курицы в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, поэтому ведомством для стабилизации ситуации реализуется ряд мер. В частности, ФАС в начале декабря предложила ретейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые куриные яйца на уровне не более пяти процентов.

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россия, яйца, новости