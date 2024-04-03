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Володин напомнил о проблеме подорожания яиц - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Володин напомнил о проблеме подорожания яиц
Володин напомнил о проблеме подорожания яиц - 03.04.2024, ПРАЙМ
Володин напомнил о проблеме подорожания яиц
В 2023 году в России наблюдалась проблема с яйцами, однако ее удалось решить. Об этом сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в рамках отчета... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T15:46+0300
2024-04-03T15:46+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. В 2023 году в России наблюдалась проблема с яйцами, однако ее удалось решить. Об этом сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в рамках отчета правительства в Государственной Думе."Что касается развития сельского хозяйства, понятно, что у нас есть конкуренция между фракциями партиями… впервые за многие годы, десятилетия достигнут такой результат… В прошлом году была проблема с яйцами, поправили", - заявил парламентарий.Ранее ФАС России начала проверки крупнейших торговых сетей, в том числе "Магнита" и "Пятерочки", из-за цен на яйца.Цены на яйца и на мясо курицы в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, поэтому ведомством для стабилизации ситуации реализуется ряд мер. В частности, ФАС в начале декабря предложила ретейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые куриные яйца на уровне не более пяти процентов.
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россия, яйца, новости
РОССИЯ, яйца, Новости
15:46 03.04.2024
 
Володин напомнил о проблеме подорожания яиц

Володин заявил, что проблему подорожания яиц решили

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. В 2023 году в России наблюдалась проблема с яйцами, однако ее удалось решить. Об этом сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в рамках отчета правительства в Государственной Думе.
"Что касается развития сельского хозяйства, понятно, что у нас есть конкуренция между фракциями партиями… впервые за многие годы, десятилетия достигнут такой результат… В прошлом году была проблема с яйцами, поправили", - заявил парламентарий.
Ранее ФАС России начала проверки крупнейших торговых сетей, в том числе "Магнита" и "Пятерочки", из-за цен на яйца.
Цены на яйца и на мясо курицы в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, поэтому ведомством для стабилизации ситуации реализуется ряд мер. В частности, ФАС в начале декабря предложила ретейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые куриные яйца на уровне не более пяти процентов.
 
РОССИЯяйцаНовости
 
 
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