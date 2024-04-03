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Захарова "переадресовала" вопрос о логике террористов врачам

Захарова "переадресовала" вопрос о логике террористов врачам - 03.04.2024, ПРАЙМ

Захарова "переадресовала" вопрос о логике террористов врачам

Логика экстремистов, которые пытались провезти взрывчатку в иконах, является логикой душевнобольных, ее должны объяснять специальные врачи. Об этом заявила... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T15:43+0300

2024-04-03T15:43+0300

2024-04-03T15:43+0300

мария захарова

терроризм

фсб

мид рф

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Логика экстремистов, которые пытались провезти взрывчатку в иконах, является логикой душевнобольных, ее должны объяснять специальные врачи. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Федеральная служба безопасности сообщала о задержании на погранпереходе в Псковской области груза с иконами и церковной утварью, в которых была спрятана взрывчатка."Я считаю, что комментировать действия душевнобольных - это угроза самим этим заразиться. Логика экстремистов и террористов должна объясняться ими или врачами, которые специализируются на данном заболевании", - сказала на брифинге Захарова.

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мария захарова, терроризм, фсб, мид рф