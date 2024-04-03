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Захарова "переадресовала" вопрос о логике террористов врачам - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Захарова "переадресовала" вопрос о логике террористов врачам
Захарова "переадресовала" вопрос о логике террористов врачам - 03.04.2024, ПРАЙМ
Захарова "переадресовала" вопрос о логике террористов врачам
Логика экстремистов, которые пытались провезти взрывчатку в иконах, является логикой душевнобольных, ее должны объяснять специальные врачи. Об этом заявила... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T15:43+0300
2024-04-03T15:43+0300
мария захарова
терроризм
фсб
мид рф
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Логика экстремистов, которые пытались провезти взрывчатку в иконах, является логикой душевнобольных, ее должны объяснять специальные врачи. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Федеральная служба безопасности сообщала о задержании на погранпереходе в Псковской области груза с иконами и церковной утварью, в которых была спрятана взрывчатка."Я считаю, что комментировать действия душевнобольных - это угроза самим этим заразиться. Логика экстремистов и террористов должна объясняться ими или врачами, которые специализируются на данном заболевании", - сказала на брифинге Захарова.
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мария захарова, терроризм, фсб, мид рф
Мария Захарова, терроризм, ФСБ, МИД РФ
15:43 03.04.2024
 
Захарова "переадресовала" вопрос о логике террористов врачам

Захарова: логику пытавшихся провезти взрывчатку в РФ в иконах должны объяснить врачи

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПразднование Дня российского студенчества
Празднование Дня российского студенчества - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Логика экстремистов, которые пытались провезти взрывчатку в иконах, является логикой душевнобольных, ее должны объяснять специальные врачи. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Федеральная служба безопасности сообщала о задержании на погранпереходе в Псковской области груза с иконами и церковной утварью, в которых была спрятана взрывчатка.
"Я считаю, что комментировать действия душевнобольных - это угроза самим этим заразиться. Логика экстремистов и террористов должна объясняться ими или врачами, которые специализируются на данном заболевании", - сказала на брифинге Захарова.
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