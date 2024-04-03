https://1prime.ru/20240403/zakharova-847046425.html
Захарова "переадресовала" вопрос о логике террористов врачам
Захарова "переадресовала" вопрос о логике террористов врачам - 03.04.2024, ПРАЙМ
Захарова "переадресовала" вопрос о логике террористов врачам
Логика экстремистов, которые пытались провезти взрывчатку в иконах, является логикой душевнобольных, ее должны объяснять специальные врачи. Об этом заявила... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T15:43+0300
2024-04-03T15:43+0300
2024-04-03T15:43+0300
мария захарова
терроризм
фсб
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/76/842947615_0:184:2984:1863_1920x0_80_0_0_2f731d902cfe07df01a299e52980565b.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Логика экстремистов, которые пытались провезти взрывчатку в иконах, является логикой душевнобольных, ее должны объяснять специальные врачи. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Федеральная служба безопасности сообщала о задержании на погранпереходе в Псковской области груза с иконами и церковной утварью, в которых была спрятана взрывчатка."Я считаю, что комментировать действия душевнобольных - это угроза самим этим заразиться. Логика экстремистов и террористов должна объясняться ими или врачами, которые специализируются на данном заболевании", - сказала на брифинге Захарова.
https://1prime.ru/20240402/ikony-846985468.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/76/842947615_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_7e7eda9760d26ef9eb0e1d7c930aa8f6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, терроризм, фсб, мид рф
Мария Захарова, терроризм, ФСБ, МИД РФ
Захарова "переадресовала" вопрос о логике террористов врачам
Захарова: логику пытавшихся провезти взрывчатку в РФ в иконах должны объяснить врачи
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Логика экстремистов, которые пытались провезти взрывчатку в иконах, является логикой душевнобольных, ее должны объяснять специальные врачи. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Федеральная служба безопасности сообщала о задержании на погранпереходе в Псковской области груза с иконами и церковной утварью, в которых была спрятана взрывчатка.
"Я считаю, что комментировать действия душевнобольных - это угроза самим этим заразиться. Логика экстремистов и террористов должна объясняться ими или врачами, которые специализируются на данном заболевании", - сказала на брифинге Захарова.
ФСБ пресекла ввоз 27 самодельных бомб с Украины через ЕС