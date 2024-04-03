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Мишустин назвал размер средней зарплаты в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Мишустин назвал размер средней зарплаты в России
Мишустин назвал размер средней зарплаты в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал размер средней зарплаты в России
Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей, следует из данных работодателей, заявил глава правительства России Михаил Мишустин в рамках отчета... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T17:04+0300
2024-04-03T17:04+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей, следует из данных работодателей, заявил глава правительства России Михаил Мишустин в рамках отчета кабмина в Государственной Думе."Средняя заработная плата в стране 73 тысячи рублей... Мы знаем это от работодателей, знаем, каждую цифру.По словам премьер-министра, также учитываются все выплаты, которые от работодателей получают участники СВО.Мишустин ранее напомнил, что последовательно по поручению главы государства правительство увеличивает также и минимальный размер оплаты труда – темпами, который опережает инфляцию. На текущий год он приба­вил свыше 18 процентов, заключил Мишустин.
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россия, реальные зарплаты, новости
РОССИЯ, реальные зарплаты, Новости
17:04 03.04.2024
 
Мишустин назвал размер средней зарплаты в России

Мишустин заявил, что средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей, следует из данных работодателей, заявил глава правительства России Михаил Мишустин в рамках отчета кабмина в Государственной Думе.
"Средняя заработная плата в стране 73 тысячи рублей... Мы знаем это от работодателей, знаем, каждую цифру.
По словам премьер-министра, также учитываются все выплаты, которые от работодателей получают участники СВО.
Мишустин ранее напомнил, что последовательно по поручению главы государства правительство увеличивает также и минимальный размер оплаты труда – темпами, который опережает инфляцию. На текущий год он приба­вил свыше 18 процентов, заключил Мишустин.
 
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