https://1prime.ru/20240403/zarplaty-847055614.html

Росстат отметил рост реальных зарплат в России

Росстат отметил рост реальных зарплат в России - 03.04.2024, ПРАЙМ

Росстат отметил рост реальных зарплат в России

Реальные зарплаты в России в январе 2024 года выросли на 8,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T19:04+0300

2024-04-03T19:04+0300

2024-04-03T19:05+0300

экономика

реальные зарплаты

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в январе 2024 года выросли на 8,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В январе этого года по сравнению с декабрем прошлого реальные зарплаты снизились на 28,6%. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе составила 75 034 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,6%.

https://1prime.ru/20240403/zarplaty-847051354.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

реальные зарплаты