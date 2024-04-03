Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат отметил рост реальных зарплат в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240403/zarplaty-847055614.html
Росстат отметил рост реальных зарплат в России
Росстат отметил рост реальных зарплат в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Росстат отметил рост реальных зарплат в России
Реальные зарплаты в России в январе 2024 года выросли на 8,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T19:04+0300
2024-04-03T19:05+0300
экономика
реальные зарплаты
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в январе 2024 года выросли на 8,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В январе этого года по сравнению с декабрем прошлого реальные зарплаты снизились на 28,6%. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе составила 75 034 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,6%.
https://1prime.ru/20240403/zarplaty-847051354.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3c383d4b63dc92427e3f25bded1fce1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
реальные зарплаты
Экономика, реальные зарплаты
19:04 03.04.2024 (обновлено: 19:05 03.04.2024)
 
Росстат отметил рост реальных зарплат в России

Росстат: реальные зарплаты в России в январе выросли на 8,5 процента

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в январе 2024 года выросли на 8,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
В январе этого года по сравнению с декабрем прошлого реальные зарплаты снизились на 28,6%.
При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе составила 75 034 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,6%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Мишустин назвал размер средней зарплаты в России
17:04
 
Экономикареальные зарплаты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала