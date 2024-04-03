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Росстат отметил рост реальных зарплат в России
Росстат отметил рост реальных зарплат в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Росстат отметил рост реальных зарплат в России
Реальные зарплаты в России в январе 2024 года выросли на 8,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T19:04+0300
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2024-04-03T19:05+0300
экономика
реальные зарплаты
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в январе 2024 года выросли на 8,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В январе этого года по сравнению с декабрем прошлого реальные зарплаты снизились на 28,6%. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе составила 75 034 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,6%.
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реальные зарплаты
Экономика, реальные зарплаты
Росстат отметил рост реальных зарплат в России
Росстат: реальные зарплаты в России в январе выросли на 8,5 процента
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в январе 2024 года выросли на 8,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
В январе этого года по сравнению с декабрем прошлого реальные зарплаты снизились на 28,6%.
При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе составила 75 034 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,6%.
Мишустин назвал размер средней зарплаты в России