Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев назвал неадекватной реакцию Зеленского на теракт в "Крокусе" - 03.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240403/zelenskiy-847030719.html
Патрушев назвал неадекватной реакцию Зеленского на теракт в "Крокусе"
Патрушев назвал неадекватной реакцию Зеленского на теракт в "Крокусе" - 03.04.2024, ПРАЙМ
Патрушев назвал неадекватной реакцию Зеленского на теракт в "Крокусе"
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на ужасающий теракт в "Крокус Сити Холле"... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T11:43+0300
2024-04-03T11:43+0300
политика
россия
совбез рф
николай патрушев
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/03/842200385_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_c6d6f29bc78760f76cb9c19a6d71a282.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на ужасающий теракт в "Крокус Сити Холле" неадекватной. Об этом глава Совбеза России заявил в рамках XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане."Характерна и неадекватная реакция Зеленского, который в организации теракта обвинил российские власти", - сказал Патрушев.Он также добавил, что в отличие от Зеленского, Словакия в свою очередь прямо заявляет о том, что киевский режим укрывает террористов на своей территории и использует их в своих целях.Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/03/842200385_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_5b1dd90056baee3208cb70986019cb0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, совбез рф, николай патрушев, новости
Политика, РОССИЯ, Совбез РФ, Николай Патрушев, Новости
11:43 03.04.2024
 
Патрушев назвал неадекватной реакцию Зеленского на теракт в "Крокусе"

Патрушев ответил на слова Зеленского, обвинившего Москву в теракте в "Крокусе"

© РИА Новости . Фотохост-агентство "РИА Новости"/Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Марафон Знание. Первые. Трек "Суверенитет" Поток 1
Выставка Россия. Марафон Знание. Первые. Трек Суверенитет Поток 1 - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство "РИА Новости"/Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на ужасающий теракт в "Крокус Сити Холле" неадекватной. Об этом глава Совбеза России заявил в рамках XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане.
"Характерна и неадекватная реакция Зеленского, который в организации теракта обвинил российские власти", - сказал Патрушев.
Он также добавил, что в отличие от Зеленского, Словакия в свою очередь прямо заявляет о том, что киевский режим укрывает террористов на своей территории и использует их в своих целях.
Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
ПолитикаРОССИЯСовбез РФНиколай ПатрушевНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала