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Патрушев назвал неадекватной реакцию Зеленского на теракт в "Крокусе"

Патрушев назвал неадекватной реакцию Зеленского на теракт в "Крокусе" - 03.04.2024, ПРАЙМ

Патрушев назвал неадекватной реакцию Зеленского на теракт в "Крокусе"

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на ужасающий теракт в "Крокус Сити Холле"... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T11:43+0300

2024-04-03T11:43+0300

2024-04-03T11:43+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на ужасающий теракт в "Крокус Сити Холле" неадекватной. Об этом глава Совбеза России заявил в рамках XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане."Характерна и неадекватная реакция Зеленского, который в организации теракта обвинил российские власти", - сказал Патрушев.Он также добавил, что в отличие от Зеленского, Словакия в свою очередь прямо заявляет о том, что киевский режим укрывает террористов на своей территории и использует их в своих целях.Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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