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Мишустин: продолжительность жизни в России превысила доковидные значения
Мишустин: продолжительность жизни в России превысила доковидные значения - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин: продолжительность жизни в России превысила доковидные значения
Продолжительность жизни в России по итогам 2023 года превысила показатели до пандемии COVID-19, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе выступления | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:33+0300
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2024-04-03T12:46+0300
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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Продолжительность жизни в России по итогам 2023 года превысила показатели до пандемии COVID-19, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной Думе с отчетом о работе правительства.По словам премьера, подобные показатели не наблюдались даже в СССР и пока что не фиксировались в современной России."По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 лет. Что выше доковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России", - заметил Мишустин.Глава правительства также подчеркнул, что важен рост продолжительности именно активной и здоровой жизни россиян.
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РОССИЯ, Михаил Мишустин, Новости
Мишустин: продолжительность жизни в России превысила доковидные значения
Мишустин: продолжительность жизни в РФ по итогам 2023 года превысила доковидные значения
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Продолжительность жизни в России по итогам 2023 года превысила показатели до пандемии COVID-19, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной Думе с отчетом о работе правительства.
По словам премьера, подобные показатели не наблюдались даже в СССР и пока что не фиксировались в современной России.
"По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 лет. Что выше доковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России", - заметил Мишустин.
Глава правительства также подчеркнул, что важен рост продолжительности именно активной и здоровой жизни россиян.