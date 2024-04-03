https://1prime.ru/20240403/zhizn-847035318.html

Мишустин: продолжительность жизни в России превысила доковидные значения

Мишустин: продолжительность жизни в России превысила доковидные значения - 03.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин: продолжительность жизни в России превысила доковидные значения

Продолжительность жизни в России по итогам 2023 года превысила показатели до пандемии COVID-19, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе выступления | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T12:33+0300

2024-04-03T12:33+0300

2024-04-03T12:46+0300

россия

михаил мишустин

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/48/842264824_0:165:2981:1842_1920x0_80_0_0_48fc44ca50452e59bd0adc0b7b47c388.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Продолжительность жизни в России по итогам 2023 года превысила показатели до пандемии COVID-19, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной Думе с отчетом о работе правительства.По словам премьера, подобные показатели не наблюдались даже в СССР и пока что не фиксировались в современной России."По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 лет. Что выше доковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России", - заметил Мишустин.Глава правительства также подчеркнул, что важен рост продолжительности именно активной и здоровой жизни россиян.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, новости