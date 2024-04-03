Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин: продолжительность жизни в России превысила доковидные значения - 03.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240403/zhizn-847035318.html
Мишустин: продолжительность жизни в России превысила доковидные значения
Мишустин: продолжительность жизни в России превысила доковидные значения - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин: продолжительность жизни в России превысила доковидные значения
Продолжительность жизни в России по итогам 2023 года превысила показатели до пандемии COVID-19, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе выступления | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:33+0300
2024-04-03T12:46+0300
россия
михаил мишустин
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/48/842264824_0:165:2981:1842_1920x0_80_0_0_48fc44ca50452e59bd0adc0b7b47c388.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Продолжительность жизни в России по итогам 2023 года превысила показатели до пандемии COVID-19, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной Думе с отчетом о работе правительства.По словам премьера, подобные показатели не наблюдались даже в СССР и пока что не фиксировались в современной России."По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 лет. Что выше доковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России", - заметил Мишустин.Глава правительства также подчеркнул, что важен рост продолжительности именно активной и здоровой жизни россиян.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/48/842264824_153:0:2828:2006_1920x0_80_0_0_196d853e28f7e0d48e8c246ba86f1680.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, михаил мишустин, новости
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Новости
12:33 03.04.2024 (обновлено: 12:46 03.04.2024)
 
Мишустин: продолжительность жизни в России превысила доковидные значения

Мишустин: продолжительность жизни в РФ по итогам 2023 года превысила доковидные значения

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел стратегическую сессию "Продовольственная безопасность"
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел стратегическую сессию Продовольственная безопасность - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Продолжительность жизни в России по итогам 2023 года превысила показатели до пандемии COVID-19, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной Думе с отчетом о работе правительства.
По словам премьера, подобные показатели не наблюдались даже в СССР и пока что не фиксировались в современной России.
"По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 лет. Что выше доковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России", - заметил Мишустин.
Глава правительства также подчеркнул, что важен рост продолжительности именно активной и здоровой жизни россиян.
 
РОССИЯМихаил МишустинНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала