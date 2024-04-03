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Беспилотное "Зубило" уже на Украине. Запад удивлен российской новинкой - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Беспилотное "Зубило" уже на Украине. Запад удивлен российской новинкой
Беспилотное "Зубило" уже на Украине. Запад удивлен российской новинкой - 03.04.2024, ПРАЙМ
Беспилотное "Зубило" уже на Украине. Запад удивлен российской новинкой
Российские силы на Украине получили в свое распоряжение совершенно новую беспилотную бронированную платформу "Зубило", пишет польское издание WP. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T14:31+0300
2024-04-03T14:31+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российские силы на Украине получили в свое распоряжение совершенно новую беспилотную бронированную платформу "Зубило", пишет польское издание WP.Согласно изданию, "Зубило" пердставляет собой что-то между классическим БТР и роботом, кроме того машина управляется автопилотом. Российские войска намерены применять его для зарядки дронов."Данная платформа не является стандартным бронетранспортером, но при этом назвать ее усовершенствованным роботом, способным к полностью автономной работе, тоже нельзя", - говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале TelegramСогласно данным издания, стандартная версия "Зубила" оснащена двигателем мощностью 350 л. с., который позволяет разогнать бронеавтомобиль до скорости 100 км/ч, весит около 16 тонн и способна перевозить около трех тонн дополнительного груза.Хотя у этой новой разработки отсутствуют камеры и оптико-электронная система наведения, "Зубило" вызвало большой интерес после своей презентации на военно-техническом форуме "Армия-2023".Автор публикации заключил, что пока что неясно, насколько сильно россиянам удалось модернизировать эту машину, поэтому нужно дождаться момента, когда она проявит себя на фронте.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, новости
Вооружения, РОССИЯ, Новости
14:31 03.04.2024
 
Беспилотное "Зубило" уже на Украине. Запад удивлен российской новинкой

WP: российские силы на Украине получили новую беспилотную платформу "Зубило"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБеспилотный бронеавтомобиль "Зубило"
Беспилотный бронеавтомобиль Зубило - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российские силы на Украине получили в свое распоряжение совершенно новую беспилотную бронированную платформу "Зубило", пишет польское издание WP.
Согласно изданию, "Зубило" пердставляет собой что-то между классическим БТР и роботом, кроме того машина управляется автопилотом. Российские войска намерены применять его для зарядки дронов.
"Данная платформа не является стандартным бронетранспортером, но при этом назвать ее усовершенствованным роботом, способным к полностью автономной работе, тоже нельзя", - говорится в статье.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале Telegram
Согласно данным издания, стандартная версия "Зубила" оснащена двигателем мощностью 350 л. с., который позволяет разогнать бронеавтомобиль до скорости 100 км/ч, весит около 16 тонн и способна перевозить около трех тонн дополнительного груза.
Хотя у этой новой разработки отсутствуют камеры и оптико-электронная система наведения, "Зубило" вызвало большой интерес после своей презентации на военно-техническом форуме "Армия-2023".
Автор публикации заключил, что пока что неясно, насколько сильно россиянам удалось модернизировать эту машину, поэтому нужно дождаться момента, когда она проявит себя на фронте.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ВооруженияРОССИЯНовости
 
 
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