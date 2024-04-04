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В МВФ прокомментировали возможную конфискацию активов РФ

В МВФ прокомментировали возможную конфискацию активов РФ - 04.04.2024, ПРАЙМ

В МВФ прокомментировали возможную конфискацию активов РФ

Планы Запада по конфискации суверенных активов РФ должны иметь достаточные юридические основания и не вести к подрыву мировой валютной системы, предупредила... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T18:12+0300

2024-04-04T18:12+0300

2024-04-04T18:12+0300

экономика

мир

мвф

замороженные российские активы

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ВАШИНГТОН, 4 апр — ПРАЙМ. Планы Запада по конфискации суверенных активов РФ должны иметь достаточные юридические основания и не вести к подрыву мировой валютной системы, предупредила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточные юридические основания и не подрывало функционирование международной валютной системы", — сообщила она журналистам на брифинге о возможной конфискации российских активов. Козак подчеркнула, что решения о возможной конфискации должны приниматься властями соответствующих стран и юрисдикций. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

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мир, мвф, замороженные российские активы