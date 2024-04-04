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Стоимость алюминия достигала максимального за год уровня

Стоимость алюминия достигала максимального за год уровня - 04.04.2024, ПРАЙМ

Стоимость алюминия достигала максимального за год уровня

Стоимость алюминия достигла максимума за год в четверг утром, следует из данных торгов. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T11:14+0300

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2024-04-04T11:14+0300

алюминий

торги

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость алюминия достигла максимума за год в четверг утром, следует из данных торгов. По состоянию на 11.03 мск фьючерс на алюминий дорожает на 1,09%, до 2 455,5 доллара за тонну. Ранее в четверг его цена достигла рекордного с 21 февраля прошлого года значения в 2 458 доллара. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца выросла на 2,06%, до 2 429 долларов за тонну. Инвесторы помимо прочего следят за монетарной политикой Федеральной резервной системы США, которая оказывает влияние на доллар. Снижение учетной ставки может привести к ослаблению доллара, что в свою очередь может вызвать рост цен на сырье, в том числе на алюминий. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (62,3%) предполагают снижение ставки ФРС в июне.

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алюминий, торги