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Стоимость алюминия достигала максимального за год уровня - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Стоимость алюминия достигала максимального за год уровня
Стоимость алюминия достигала максимального за год уровня - 04.04.2024, ПРАЙМ
Стоимость алюминия достигала максимального за год уровня
Стоимость алюминия достигла максимума за год в четверг утром, следует из данных торгов. | 04.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость алюминия достигла максимума за год в четверг утром, следует из данных торгов. По состоянию на 11.03 мск фьючерс на алюминий дорожает на 1,09%, до 2 455,5 доллара за тонну. Ранее в четверг его цена достигла рекордного с 21 февраля прошлого года значения в 2 458 доллара. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца выросла на 2,06%, до 2 429 долларов за тонну. Инвесторы помимо прочего следят за монетарной политикой Федеральной резервной системы США, которая оказывает влияние на доллар. Снижение учетной ставки может привести к ослаблению доллара, что в свою очередь может вызвать рост цен на сырье, в том числе на алюминий. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (62,3%) предполагают снижение ставки ФРС в июне.
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алюминий, торги
алюминий, Торги
11:14 04.04.2024
 
Стоимость алюминия достигала максимального за год уровня

Стоимость алюминия достигала максимального за год уровня в 2 455,5 доллара за тонну

© fotolia.com / md3dАлюминий
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© fotolia.com / md3d
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость алюминия достигла максимума за год в четверг утром, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.03 мск фьючерс на алюминий дорожает на 1,09%, до 2 455,5 доллара за тонну. Ранее в четверг его цена достигла рекордного с 21 февраля прошлого года значения в 2 458 доллара.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца выросла на 2,06%, до 2 429 долларов за тонну.
Инвесторы помимо прочего следят за монетарной политикой Федеральной резервной системы США, которая оказывает влияние на доллар. Снижение учетной ставки может привести к ослаблению доллара, что в свою очередь может вызвать рост цен на сырье, в том числе на алюминий. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (62,3%) предполагают снижение ставки ФРС в июне.
 
алюминийТорги
 
 
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