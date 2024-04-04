Рынок достигнет нового рекорда - и начнет падать - 04.04.2024, ПРАЙМ
Рынок достигнет нового рекорда - и начнет падать
Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,1%. Исключение составляет рынок | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T09:17+0300
2024-04-04T09:17+0300
2024-04-04T09:17+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,1%. Исключение составляет рынок Индии, снижающийся на 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня утром прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает обновлять локальные максимумы, подтягиваясь на 0,3% и торгуясь в районе 89,6 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексам деловой активности в сфере услуг европейских стран, а также статистики по заявкам на пособие по безработице и торговому балансу в США.По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,7%, закончив сессию в районе 3 396 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских акциях, чему способствует спрос на риск на внешних площадках и дальнейшее улучшение ситуации в ценах на нефть. На таком фоне наш рынок попытается продолжить рост, а индекс Мосбиржи имеет все шансы закрепиться выше 3 400 пунктов. При этом, на наш взгляд, потенциал роста российского рынка ограничен, а его целью может выступать отметка 3 500 пунктов, от которой возможен переход в коррекционное снижение.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют менее 0,1%, торгуясь в районе 92,4 и 12,73 рубля соответственно, евро подтягивается на 0,2%, поднявшись до 100 рублей. В ходе сессии ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Способствовать этому будет выход ближайшего фьючерс на нефть марки Brent к верхней границе диапазона 85 – 90 долларов за баррель. На таком фоне, несмотря на отсутствие дополнительной поддержки со стороны экспортеров, в ходе сессии пара доллар/рубль может сделать существенный шаг к 92 рублям.
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,1%. Исключение составляет рынок Индии, снижающийся на 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня утром прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает обновлять локальные максимумы, подтягиваясь на 0,3% и торгуясь в районе 89,6 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексам деловой активности в сфере услуг европейских стран, а также статистики по заявкам на пособие по безработице и торговому балансу в США.
По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,7%, закончив сессию в районе 3 396 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских акциях, чему способствует спрос на риск на внешних площадках и дальнейшее улучшение ситуации в ценах на нефть. На таком фоне наш рынок попытается продолжить рост, а индекс Мосбиржи имеет все шансы закрепиться выше 3 400 пунктов. При этом, на наш взгляд, потенциал роста российского рынка ограничен, а его целью может выступать отметка 3 500 пунктов, от которой возможен переход в коррекционное снижение.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют менее 0,1%, торгуясь в районе 92,4 и 12,73 рубля соответственно, евро подтягивается на 0,2%, поднявшись до 100 рублей. В ходе сессии ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Способствовать этому будет выход ближайшего фьючерс на нефть марки Brent к верхней границе диапазона 85 – 90 долларов за баррель. На таком фоне, несмотря на отсутствие дополнительной поддержки со стороны экспортеров, в ходе сессии пара доллар/рубль может сделать существенный шаг к 92 рублям.
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