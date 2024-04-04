Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок акций достиг цели. Есть и следующая - 04.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240404/analitika-847064458.html
Рынок акций достиг цели. Есть и следующая
Рынок акций достиг цели. Есть и следующая - 04.04.2024, ПРАЙМ
Рынок акций достиг цели. Есть и следующая
Индекс Мосбиржи достал 3400 п. На вечерке отработано четко. С начала года прирост почти 10%. Сегодня утром может быть заскок выше уровня, но есть и... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T09:45+0300
2024-04-04T09:45+0300
мнения аналитиков
акции
индекс мосбиржи
?1712213159
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи достал 3400 п. На вечерке отработано четко. С начала года прирост почти 10%. Сегодня утром может быть заскок выше уровня, но есть и перекупленность, поэтому активным трейдерам нужно быть готовым к локальной коррекции. А вот долгосрочным инвесторам пока не о чем беспокоиться — следующий ориентир вверх на 3650 п., и вероятная коррекция предоставляет дополнительные возможности пополнения портфелей бумагами на перспективу.Позитивно смотрим на акции банков — потенциалы 40–90%. Сохраняется интрига в Газпроме — в апреле может проясниться вопрос с дивидендами, а целевые на год 230 руб., или +40% от текущих.Рубль стабилен. Увеличение покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила вряд ли ослабит рубль, поскольку более сильные факторы поддержки курса все еще актуальны — ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров. Доллар и далее сохранится в многомесячном диапазоне с верхней границей 93,5 — факторов девальвации нет.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, акции, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Акции, индекс Мосбиржи
09:45 04.04.2024
 

Рынок акций достиг цели. Есть и следующая

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи достал 3400 п. На вечерке отработано четко. С начала года прирост почти 10%. Сегодня утром может быть заскок выше уровня, но есть и перекупленность, поэтому активным трейдерам нужно быть готовым к локальной коррекции. А вот долгосрочным инвесторам пока не о чем беспокоиться — следующий ориентир вверх на 3650 п., и вероятная коррекция предоставляет дополнительные возможности пополнения портфелей бумагами на перспективу.
Позитивно смотрим на акции банков — потенциалы 40–90%. Сохраняется интрига в Газпроме — в апреле может проясниться вопрос с дивидендами, а целевые на год 230 руб., или +40% от текущих.
Рубль стабилен. Увеличение покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила вряд ли ослабит рубль, поскольку более сильные факторы поддержки курса все еще актуальны — ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров. Доллар и далее сохранится в многомесячном диапазоне с верхней границей 93,5 — факторов девальвации нет.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковАкциииндекс Мосбиржи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала