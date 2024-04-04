Рынок акций достиг цели. Есть и следующая - 04.04.2024, ПРАЙМ
Рынок акций достиг цели. Есть и следующая
Индекс Мосбиржи достал 3400 п. На вечерке отработано четко. С начала года прирост почти 10%. Сегодня утром может быть заскок выше уровня, но есть и... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T09:45+0300
2024-04-04T09:45+0300
2024-04-04T09:45+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи достал 3400 п. На вечерке отработано четко. С начала года прирост почти 10%. Сегодня утром может быть заскок выше уровня, но есть и перекупленность, поэтому активным трейдерам нужно быть готовым к локальной коррекции. А вот долгосрочным инвесторам пока не о чем беспокоиться — следующий ориентир вверх на 3650 п., и вероятная коррекция предоставляет дополнительные возможности пополнения портфелей бумагами на перспективу.Позитивно смотрим на акции банков — потенциалы 40–90%. Сохраняется интрига в Газпроме — в апреле может проясниться вопрос с дивидендами, а целевые на год 230 руб., или +40% от текущих.Рубль стабилен. Увеличение покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила вряд ли ослабит рубль, поскольку более сильные факторы поддержки курса все еще актуальны — ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров. Доллар и далее сохранится в многомесячном диапазоне с верхней границей 93,5 — факторов девальвации нет.
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи достал 3400 п. На вечерке отработано четко. С начала года прирост почти 10%. Сегодня утром может быть заскок выше уровня, но есть и перекупленность, поэтому активным трейдерам нужно быть готовым к локальной коррекции. А вот долгосрочным инвесторам пока не о чем беспокоиться — следующий ориентир вверх на 3650 п., и вероятная коррекция предоставляет дополнительные возможности пополнения портфелей бумагами на перспективу.
Позитивно смотрим на акции банков — потенциалы 40–90%. Сохраняется интрига в Газпроме — в апреле может проясниться вопрос с дивидендами, а целевые на год 230 руб., или +40% от текущих.
Рубль стабилен. Увеличение покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила вряд ли ослабит рубль, поскольку более сильные факторы поддержки курса все еще актуальны — ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров. Доллар и далее сохранится в многомесячном диапазоне с верхней границей 93,5 — факторов девальвации нет.
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