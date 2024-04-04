https://1prime.ru/20240404/antonov-847061083.html

Посол Антонов порекомендовал США не давать России советы

Посол Антонов порекомендовал США не давать России советы - 04.04.2024, ПРАЙМ

Посол Антонов порекомендовал США не давать России советы

Американцам не следует давать России советы, как проводить свою внешнюю политику, заявил журналистам посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T05:58+0300

2024-04-04T05:58+0300

2024-04-04T05:58+0300

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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Американцам не следует давать России советы, как проводить свою внешнюю политику, заявил журналистам посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Он прокомментировал заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, который утверждает, что Москве следовало бы изменить свое поведение ради шансов на улучшение отношений с Вашингтоном. Антонов на это отметил: "Не американцам давать нам советы". Дипломат подчеркнул, что Россия не приемлет попыток диктата, вмешательства во внутренние дела страны и стремления Соединенных Штатов навязать свои ценности и модель государственного развития.Антонов указал, что страны Запада растоптали азы дипломатии, принцип неделимости безопасности. По его словам, западные государства на протяжении долгих лет допускали злоупотребление доверием России. Посол подчеркнул, что для того чтобы это доверие восстановить, бывшим партнерам нужно отринуть иллюзии о нанесении Москве стратегического поражения."Все, что сейчас происходит, - исключительный выбор Запада, который растоптал азы дипломатии, принцип неделимости безопасности и долгие годы злоупотреблял доверием Российской Федерации. Чтобы его восстановить, нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения и научиться уважать коренные интересы других государств", - отметил Антонов."От нас все время чего-то требуют, не желая понять, что Россия не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики. Пора бы правительству Соединенных Штатов перестать лгать себе и другим", - сказал Антонов.Посол напомнил, что не Россия продвигала свою военную машину к границам НАТО и инициировала бессчетное количество санкций, делая ставку на развал страны. "Не мы начинали массовые выдворения дипломатов и захватывали объекты дипсобственности", - указал Антонов.

https://1prime.ru/20240329/antonov-846834688.html

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россия, сша, анатолий антонов