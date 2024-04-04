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Фигуранту дела о взрывчатке в иконах предъявлено обвинение, он арестован

Фигуранту дела о взрывчатке в иконах предъявлено обвинение, он арестован - 04.04.2024, ПРАЙМ

Фигуранту дела о взрывчатке в иконах предъявлено обвинение, он арестован

Предъявлено обвинение фигуранту дела о незаконном провозе в Россию с Украины через страны Евросоюза взрывчатки, спрятанной в православных иконах и церковной... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T07:44+0300

2024-04-04T07:44+0300

2024-04-04T07:46+0300

россия

контрабанда

криминал

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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Предъявлено обвинение фигуранту дела о незаконном провозе в Россию с Украины через страны Евросоюза взрывчатки, спрятанной в православных иконах и церковной утвари, он заключен под стражу сроком на два месяца. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник, информация подтверждается данными из судебной базы Псковского облсуда.Как указано в постановлении апелляционной инстанции областного суда, у обвиняемого Дмитрия Гратия есть российское и иностранное гражданство. Кроме того, уголовное дело было возбуждено в отношении еще одного лица. ФСБ ранее сообщила, что совместно с таможенной службой раскрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства. Она шла с Украины транзитом через страны ЕС. Взрывчатку нашли в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на участке границы с Латвией в Псковской области. Из груза, который следовал с Украины через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию, изъяли 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб. Кроме того, там было найдено 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства и 91 электродетонатор. Сообщалось также о задержании лица, "причастного к совершению преступления". Следственный отдел областного управления ФСБ расследует дело о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (пункт "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ), говорится в пресс-релизе ФСБ. "Первого февраля по постановлению Псковского городского суда подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 10 суток, по 8 февраля 2024 года включительно", – сообщил собеседник агентства.По его словам, поскольку 7 февраля ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до двух месяцев.Согласно видео ЦОС ФСБ, один из подозреваемых по делу, принявший груз в Румынии, заявил, что без проблем пересек на своем автомобиле Венгрию, Словакию, Польшу Литву и Латвию, а конечным пунктом доставки должна была быть Москва. В производстве Псковского областного и городского судов с начала года до настоящего времени, как следует из базы, не значится иных дел по такой статье. Согласно информации Псковского облсуда, 9 февраля 2024 года апелляционная инстанция отклонила жалобу адвоката и оставила без изменения постановление горсуда в отношении российского гражданина Гратия, имеющего также еще гражданство иностранного государства. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 226.1 УК РФ. Его иностранное гражданство в материалах суда закрыто символами ***. При этом суду оно известно, как и наличие "места жительства на территории иностранного государства, а также семьи, двоих несовершеннолетних детей". Речь предположительно может идти о гражданстве Молдавии. Косвенно это может подтверждаться показаниями задержанного, который, как указано в опубликованной видеозаписи, рассказывает, что принял груз в соседней с Молдавией Румынии, при этом на том же видео ФСБ виден микроавтобус Mercedes c так называемыми "нейтральными номерами", выдаваемыми для международных перевозчиков из ПМР, на основании соглашения между Кишиневом и Тирасполем от 2013 года (в 2021 году их выдача была прекращена). Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в течение шести месяцев со дня его вступления в законную силу. В решении суда также говорится, что дело по этому факту возбуждено в отношении еще одного иностранца. Его имя в документе не называется. Также фигурантами дела являются еще неустановленные лица. Оно расследуется по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 226.1 УК РФ. Из апелляционного постановления Псковского областного суда, ссылающегося на протокол задержания, следует, что "процессуально задержание имело место в 23 часа 10 минут 31 января 2024 года. Как указано, процессуальные права на обеспечение права на защиту и другие права подозреваемого, предусмотренные статьями 46, 91 и 92 УПК РФ, в данной процедуре были соблюдены". Также говорится, что фактически Гратий "был задержан только после обнаружения в ходе досмотра груза посторонних вложений, запрещенных законом", при этом статья обвинения та же самая - п. "в" ч.2 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда взрывчатых веществ и взрывных устройств. В постановлении суда указано, что "в настоящее время силами оперативных служб **** таможни, УФСБ России по ****, УФСБ по **** проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности иных лиц, причастных к незаконному перемещению вышеуказанных взрывных устройств", спецификация которых не указана.Комментируя произошедшее, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевский режим использует террористические методы, о чем свидетельствует попытка провести в Россию крупную партию взрывчатки.

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россия, контрабанда, криминал